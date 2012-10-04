Суд начал рассматривать жалобу правительства по долгам компании Тимошенко

{1-}Апелляционный хозсуд Киева начал рассмотрение жалобы Кабмина на решение суда о выплате долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), которой ранее руководила экс-премьер Юлия Тимошенко, в пользу Минобороны РФ, сообщает УНИАН.

Судебное заседание, запланированное на 9.15, началось с 30-минутным опозданием.

Как ранее писал Главред, 19 сентября Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

Напомним, Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица.

Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

Представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма Павла Лазаренко юридически не является госгарантией, а ЕЭСУ выполнить поставки в полном объеме помешало давление со стороны государственных органов Украины. Представители правительства Украины на заседании суда указывали на истечение срока исковой давности, а также утверждали, что никаких госгарантий по обязательствам ЕЭСУ не было.

Фото: РБК

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