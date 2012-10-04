Обаме грозит потеря голосов избирателей: съел жаркое из собаки

{1-} Кандидат в президенты США Барак Обама может лишиться поддержки части избирателей из-за того, что, находясь на отдыхе в Индонезии, он попробовал местное национальное блюдо из мяса собаки.

Действующий глава Белого дома признался в этом случае в опубликованной еще в 1995 году книге «Мечты, унаследованные от отца», за что СМИ и защитники прав животных набросились на него с критикой, сообщает ИТАР-ТАСС.

В «Твиттере» сторонники кандидата-республиканца Митта Ромни распространили меню «блюд от президента».

В списке присутствовали такие блюда, как «кокер-спаниельские котлетки» и «шашлык из чихуахуа». Особо рекомендовалось попробовать «деликатесный Бо-супчик», названный в честь проживающего в Белом доме любимого питомца семьи Обамы - португальской водной собаки по кличке Бо.

Журналисты не исключают, что в ходе начавшихся прямых теледебатов кандидатами в президенты и вице-президенты будут сделаны неудачные высказывания и оговорки, всплывут скандальные факты. Они будут подхвачены активистами предвыборных кампаний, чтобы трактовать смысл произнесенных слов в пользу своих партий.

фото: EPA / UPG

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