Подписание договора об ассоциации станет "точкой невозврата" для Украины

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Представитель Украины при ЕС Константин Елисеев не сомневается, что Соглашение об ассоциации будет подписано.

По словам Елисеева, подписание Соглашения об ассоциации станет «точкой невозврата, которая нужна Украине на пути интеграции в ЕС».

Об этом он заявил в эфире «5 канала», пишет Интерфакс-Украина.

Украина движется к подписанию договора об ассоциации ЕС. За период с января 2012 года Брюссель посетили 111 украинских делегаций – это даже больше чем в прошлые годы. Поэтому о мягкой изоляции говорить нельзя.

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«За период с первого января, до середины сентября, у меня в Брюсселе было 111 делегаций. Посещение на прошлой неделе, визит первого вице-премьера ответственного за евроинтеграцию Валерия Хорошковского, визит министра энергетики Юрия Бойко, и даже был короткий визит третьего президента Виктора Ющенко», – сказал Елисеев.

«Реальные результаты: мы подписываем соглашение на 200 миллионов евро, и нам дают деньги на модернизацию ГЭС. Сейчас мы начали заниматься не абстрактной дипломатией и не абстрактной интеграцией, мы занимаемся реальной интеграцией. Многие высказывали сомнения, что мы закончим переговоры по соглашению об ассоциации – мы это сделали, высказывались возражения, что мы никогда не парафируем соглашение – недавно мы это сделали, а сейчас мы движемся в направлении подписания соглашения », – сказал дипломат.

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Как ранее писал Главред, Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации 30 марта этого года. Переговоры о соглашении продолжались с 2007 года. Евросоюз неоднократно отмечал, что подписание соглашения зависит от того, насколько Киев будет уважать базовые европейские ценности, в частности, права человека и верховенство права.

Украинские же власти полагают, что страна семимильными шагами движется в Европу. В частности, по словам премьер-министра Николая Азарова, «темпы продвижения Украины по пути евроинтеграции не замедлились, а – напротив – ускорились»

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