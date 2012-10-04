Работников коммунальных служб заставляют срывать наглядную агитацию Третьякова

4 октября 2012, 11:45

{1-} Работников коммунальных служб Святошинского и Оболонского районов, которые входят в скандально известный 218-й округ столицы, под угрозой лишения премий заставляют срывать наглядную агитацию и баннеры оппозиционного кандидата в народные депутаты Александра Третьякова. При этом политическую рекламу других кандидатов они не трогают. Об этом журналистам сообщил руководитель общественной приемной депутата Третьякова Петр Ярошинский.

Напомним, что по информации СМИ, главы РГА Святошинского и Оболонского районов дали работникам коммунальных служб негласное указание зачищать округ от наглядной агитации оппозиционного кандидата в народные депутаты Александра Третьякова.

Как сообщалось ранее, в избирательном штабе Александра Третьякова подтвердили информацию о том, что в округе №218 работники ЖЭКов активно «зачищают» территорию, срывая не только агитационные материалы оппозиционного кандидата, но и афиши концертов творческой группы кинофильма «В бой идут одни старики». При этом, как утверждают в штабе, округ зачищается от плакатов и баннеров только Александра Третьякова, а агитационные материалы других кандидатов не трогают.

Доверенное лицо Александра Третьякова, заслуженный артист Украины Вилорий Пащенко выразил откровенное возмущение тем, что представители власти активно уничтожают афиши концертов группы актеров фильма «В бой идут одни старики», которая проводит серии творческих встреч с жителями Святошинского и Оболонского районов.

Также оппозиционный кандидат Александр Третьяков заявлял о том, что районная власть работает на его конкурента по округу, застройщика Льва Парцхаладзе. По словам Третьякова, глава Святошинского района Сергей Рюмшин даже принимает участие в агитационных мероприятиях Парцхаладзе.

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