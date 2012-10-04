Янукович отправит в отставку тысячи сотрудников СБУ и МВД

{1-} Президент Виктор Янукович намерен инициировать сокращение тысяч сотрудников спецподразделений СБУ и МВД.

Об этом рассказал советник Президента - руководитель главного управления по вопросам судоустройства АП Андрей Портнов, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

«Через несколько недель глава государства планирует выйти с инициативой сокращения некоторых специальных подразделений в Службе безопасности Украины, Министерстве внутренних дел», - рассказал чиновник.

«Возможно, будет предложено ликвидировать некоторые подразделения, поскольку, согласно новому УПК, изменяется подследственность, фактически СБУ не будет расследовать ни экономические, ни коррупционные преступлений. Ее полномочия значительно сокращаются, в связи с этим нужно сокращать количество сотрудников», - отметил Портнов.

Советник Президента, что речь идет о тысячах таких сотрудников. «Реформа правоохранительной системы начнется с сокращения количества ее сотрудников», - добавил Портнов.

Ранее «Главред» сообщал, что вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, заявлял о том, что нужно сократить штат и поменять руководство в СБУ МВД и других контролирующих органах. Он отметил, что «...это сигнал один – у этих организаций избыточные штаты. Они должны, если должны, максимум раз в году проверять. Нам нужно резать эти штаты, менять руководителей. Это касается прокуратуры, это касается СБУ, это касается МВД, всех остальных, в первую очередь, контролирующих организаций»

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