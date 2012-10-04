Путин отказался выполнять рекомендации ПАСЕ

{1-}Россия не будет выполнять рекомендации, которые содержатся в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет lenta.ru со ссылкой на СМИ.

"Не считаем такие формулировки и призывы уместными и, безусловно, к ним прислушиваться не будем", - подчеркнул он.

Напомним, ПАСЕ одобрила резолюцию по ситуации в России 2 октября. В документе критиковались приговоры Pussy Riot и Михаилу Ходорковскому.

Как говорилось в резолюции, эти судебные решения "были восприняты, главным образом, как знак того, что судебная власть в России по-прежнему подвергается политическому давлению и влиянию со стороны исполнительной власти".

Кроме того, европейцы обратили внимание на ужесточение российского законодательства в последние месяцы. Также в резолюции Россию призывали держать курс на демократизацию. ПАСЕ рекомендовала России "дать гарантии, которые могли бы реально предотвратить слияние государства и правящей партии", а также "восстановить полноценный политический диалог с оппозицией, не представленной в Госдуме".

Как ранее писал Главред, Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. Обычно ассамблея рассматривает доклады по исполнению странами-членами своих обязательств раз в два года. Однако в случае с Россией рассмотрение не раз переносилось как из-за технических трудностей, связанных с масштабом страны, так и по политическим причинам. Например, из-за конфликта с Грузией в августе 2008 года. Последняя на данный момент резолюция по соответствующему докладу была принята в 2005 году.

фото: НТВ

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