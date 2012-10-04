Активистке дали 3 года за яичницу на Вечном огне

{1-} Активистка «Братства Св. Луки» Анна Синькова, которая обвинялась в жарке яичницы на Вечном огне, получила три года лишения свободы с отсрочкой на два года.

Об этом сама осужденная Синькова сообщила «Украинской правде».

«Приговор - три года лишения свободы с отсрочкой на два года за, якобы, надругательство над могилой. Кроме того мне еще предстоит выплатить 4 тысячи гривен за экспертизу, которую проводили правоохранители», - заявила активистка.

Синькова также рассказала о том, что судья не учел тот момент, что некоторые свидетели признались, что они не одни давали показания, а просто подписывали «заготовленную следователем бумажку».

По ее словам, ранее милиция изъяла у нее для экспертизы ноутбук.

«После того как они мне его вернули, он проработал где-то 2 месяца. Они вернули мне его в «убитом состоянии». Ноутбук стоил 6 тысяч гривен», - рассказала Синькова.

«А теперь с меня еще и требуют 4 тысячи гривен за эту экспертизу. Оказывается в ее ходе выяснили, что с моего компьютера заходили на YouTube - как неожиданно», - добавила она.

Она также заявила, что намерена подавать апелляцию на решение судьи, поскольку не признает своей вины.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 декабря 2010 года в Киеве несколько человек провели акцию протеста - поджарили на Вечном огне яичницу и сосиски. Свои действия они объяснили протестом против нецелесообразного использования природного газа и игнорирования властью проблем ветеранов.

Напоним, что в начале 2012 года Печерский райсуд тоже приговорил активистов «Свободы» Александра Лазаренко, Кирилла Бабенцова и активиста общественной организации «Черный комитет» Богдана Тицкого к 3 годам лишения свободы с освобождением от наказания под испытательный срок на 2 года за приготовление яичницы на Вечном огне в парке Славы в Киеве.

фото, видео: sannews.com.ua, youtube.com

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