Ольга Герасимьюк: «Не принадлежу к людям, которые пытаются плюнуть в 2004 год»

«Наш политикум не достоин Украины»

Ольга Герасимьюк – украинская журналистка и народный депутат от НУНС – не делит политическое окружение на "наше" и "ваше" и считает, что происходящее с нашей страной сейчас – начало пути к демократии. Ольга Герасимьюк разведена. От первого брака имеет взрослого сына Романа. Всех своих мужей она помнит и благодарна за прожитые вместе годы. Журналист Герасимьюк, как и политик, одевается у Лилии Пустовит, а детали к нарядам предпочитает покупать за границей во время путешествий. Лучше играет в баскетбол, чем поет. И ездит на новом Infiniti. По слухам, Ольга Герасимьюк не прочь снова вернуться на телевидение (напомним, в 2005 году она уже была генпродюсером канала «1+1»). В чат-конференции на «Главреде» Ольга Герасимьюк рассказала о своих амбициях, о качестве отечественного политикума, о том, где в стране есть проблемы с моралью, почему жизнь наших граждан сегодня находится под угрозой, а также о "перьях", в которых политики приходят в Верховную Раду. or, 14:03 Чи підтримаєте ви Юлію Тимошенко так, як це зробила Руслана? Ответ: Я сподіваюсь, що це запитання не з передвиборчого штабу прем’єр-міністра :)

Я краще граю у баскетбол, аніж співаю. Баскетбол я люблю за те, що це командна гра, і моя амбіція – грати за збірну України. вopoгa, 14:04 Ольга, вопрос как к работнику медиа. У нас много говорят,

что Киев – это Европа. Когда в этой Европе начнут строить

телевышку европейского масштаба? Нынешняя – позапрошлый век, да

и железо со временем ржавеет. Ответ: Як працівник медіа, я лише за нові технології, сучасне обладнання. Сподіваюсь, що, коли криза закінчиться не тільки в Україні, Європі, а й в усьому світі, можна буде знову повернутися до цього запитання. freon, 14:06 Почему вы исчезли из телеэфира? Ответ: Насправді, зараз в мене літні канікули. Програма виходила донедавна у ранкових повторах, про це глядацька аудиторія весь час говорила вдячно. Зараз з командою працюю над новим проектом. За два тижні починаємо зйомки.

Це буде зовсім нова програма, інший формат. Це буде неполітична, позитивна і, сподіваюсь, дуже захоплива програма для активних людей. Назву не буду оприлюднювати – це буде скоро відомо. talka, 14:07 Уважаемая Ольга, кого из кандидатов в президенты Вы поддержите своим голосом в первом туре? Заранее благодарна за откровенный ответ. Наталья Ответ: Мені важко відповісти на це запитання не тому, що я не можу бути відвертою, а тому що важко відповісти на це запитання взагалі. zayda, 14:13 Чи відчуваєте ви дефіцит моральних рис у вашому політичному оточенні? Чи більше аморальними виглядають ваші опоненти/конкуренти/вороги? Ответ: Я не буду ділити політичне оточення на "наше" і "ваше", а висловлю свій великий сум щодо того, що наш політикум взагалі не достойний України. Крім того, що у всіх гілках влади перебувають переважно люди некомпетентні, дилетанти, і люди, які не мислять по-державному, або далекі від розуміння, що це таке. Там справді існує велика проблема з мораллю, про що говорять події останнього року: сьогодні вже життя громадян перебуває у смертельній небезпеці. ola_, 14:18 Як на вас вплинула криза? Журнал "Корреспондент" написав, що перша хвиля кризи закінчилася. Натомість політологи й економісти пророкують, що з жовтня почнуться набагато критичніші процеси і що в країні буде хаос. Ваші прогнози як політика, і як журналіста на те, що відбувається з країною зараз. Дякую. Ответ: Кризу відчула так само, як і всі люди у світі, але від першого глибокого песимізму на сьогодні вже перебудовуюся до усвідомлення того, що всі ми повинні винести з того, що з нами сталося, серйозні уроки, розуміти, що жити можна лише особисто забезпечивши рівень свого життя своєю працею чи успіхом.

Я би не стала прислухатися до тих, хто лякає людей Армагедоном, оскільки розумію, що те, що відбувається з нашою країною зараз, називається початком дороги до демократії. Країни з розвиненою демократією все це пережили століттями назад.

На мій особистий погляд як людини, що працює в Парламентській Асамблеї Ради Європи від нашої держави, Україна зараз не пасе задніх у списку європейських і потенційно європейських держав. Вона демонструє багато прикладів того, як добре адаптується до вимог європейських стандартів. Просто нам усім треба позбутися звички говорити про себе тільки погане. До речі, цієї звички ми набули буквально останнім часом. Сподіваюся, що ми зможемо побороти в собі синдром і страх першопрохідця. mirra, 14:22 Во многих странах мира люди, приходившие к власти после революций, убирали с пути своих не только оппонентов, но и сильных соратников. В нашей стране после Помаранчевой революции не было замечено ни шага к диктатуре. Но все общественные мысли сходятся на том, что стране нужен президент-диктатор, который бы наводил порядок, ссекая головы. Как, по-вашему, может, стоит говорить о том, что у нас народ не дорос до того Президента, которого мы имеем? Может, это не его время? Какого ваше мнение по этому поводу? Ответ: Взагалі, світ розвивається за загальними правилами, і всі революції, як правило, також завершуються однаково. Про це свідчить історія. Тому я не належу до тих людей, які сьогодні намагаються плюнути у 2004 рік і заявити про своє розчарування. Я сподівалася, що все так буде, як книжка пише :)

Думаю, що ми зможемо побороти в собі синдром раба, котрий просить сьогодні зрубати голову якогось диктатора. Це все об’єктивно. Ми як народ пережили таке, що суттєво вплинуло і на наш генокод. Взяти хоча б страшний Голодомор, який ще довго буде відгукуватись у наших нащадках проявами страху. Такого не переживала жодна з тих демократій, на які зараз ми дивимося, як на приклад.

Я абсолютно захоплена нашим народом, який, попри все це, показав себе у всій величі народу, який сповідує свободу. І це мій великий оптимізм. А президенти приходять і йдуть. Народ лишається. gorwork, 14:26 Пані Ольго, вам напевно набридла політика, а в українських реаліях вона супербрудна.

Запитання: чи вдалося вам реалізуватися як депутату? Ответ: Політика справді в той час, коли я в неї втрапила, виглядає огидно, але це не причина для мене говорити, що час перейти кудись, де краща санітарно-гігієнічна обстановка :)

Як депутат, я пробую все ж таки скористатися своєю можливістю змінювати життя тих людей, які є нашими виборцями. Тому виграні судові процеси, витягнуті з тюрем безневинні люди, порятовані сироти – це все частина моєї депутатської роботи, і продовження журналістської. І поки у нас тут відбуваються всі ці процеси становлення, треба виходити на європейські орбіти і захищати інтереси держави там, назовні, звідки нас намагаються дуже підступними методами, користуючись нашою складною внутрішньою ситуацією, позбавити незалежності. Це те, чим я займаюся.

Про повну реалізацію буду доповідати пізніше. Лідa_, 14:27 Подейкують, що ви відьма? Від кого з родини до вас перешло вміння відати? Чи ви гадаєте на картах, або по долоні? До речі, ви дуже гарно вмієте одягатися. Ответ: Усі полтавські жінки – відьми. Я не ворожу, але вчуся від усіх полтавок добре розуміти людей, розгадувати їхні бажання і літати на мітлі вночі, коли усі сплять :) Дякую, Лідо, за приємні слова про вміння одягатися. Я їх обов’язково перекажу Лілії Пустовіт, у якої замовляю найулюбленіші сукні і прикраси. Дуже раджу і Вам. Раз вони Вам подобаються, очевидно, вони личитимуть і Вам – вони дуже українські, дуже комфортні, в них ви абсолютно захищені. Це головне. Ecler_, 14:30 Що вас змусило таки піти у політику? Це було ваше особисте рішення чи рішення власників каналу "11"? Чи ключову роль зіграв матеріальний фактор? Дякую. Ответ: Своє рішення я ухвалювала особисто після запрошення Президента приєднатися до тоді легендарної команди "Наша Україна". Власники каналу були поставлені мною до відома про це рішення, і моя подальша кар’єра була серйозно цим ускладнена. Як генеральний продюсер каналу, перейшовши на іншу роботу, повірте, матеріально я разів у п’ять програла. Zoriana_, 14:35 Чому журналістське середовище в Україні втратило своє обличчя? Були сильні журналісті, звучали імена. Сьогодні – безлика маса, без голосу, і без сили "гавкати" (це посилання на американську тезу про журналістів, як "псів демократії"). Журналісти повелися на великі гроші чи на них реально було здійснено тиск настільки, що вони перестали бути авторитетними? Ответ: Журналістика сьогодні переживає, на мій погляд, серйозну кризу. Зникли "темники", на які ми скидали усі проблеми свободи слова, але з’явилося щось таке нове, що перетворило інформаційний простір фактично на суцільну заказуху, і до цього всього вже долучилося нове покоління, яке мало би бути вільним. Це тема дуже серйозної розмови, і очевидно, необхідності створення нової журналістської школи, бо відсутність елементарної освіти лежить в основі дуже багатьох проблем.

Гроші завжди були випробуванням для людей, тому, боюся, що не це – причина. Просто знесли все, як співалося, "до основания", а "затем" нічого не змогли побудувати, бо для цього потрібен міцний фундамент.

Я говорю про це сьогодні з багатьма журналістами, і сподіваюся, що ми, спільно розуміючи мету, справимося з цим. Треба трохи часу. mikho_, 14:36 Пані Олю, добрий день! А в чиєму списку вас шукати на нступних виборах, парламентських, звичайно? Ответ: Я поки думаю про те, що я маю ще зробити, перебуваючи у цьому скликанні, і не дбаю про вибори. Своє рішення ухвалю ближче до того часу, коли Україна готуватиметься обирати новий парламент. maruna, 14:40 Пані Олю, днями я святкувала свято Івана Купала. Ви якось його відзначали. Скажімо, як воно проходило у вашому дитинстві, адже в селі люди більше наближені до природи?

Вірите в існування нечистої сили, мавок, русалок?

Чи доводилося вам коли-небудь бути свідком містичних речей? Ответ: Як людина, що народилася в краю Гоголя, я абсолютно переконана в існуванні усіх перерахованих вами істот, а то ще й більше. Я особисто можу вам розповісти про марш тисяч жаб, які залишали село, відчувши серйозну роботу місцевої відьми. Я це не вигадала. Усе, у що вірять наші люди, існує насправді. Про це був колись мій проект "Проти ночі".

В моєму дитинстві свято Івана Купала так не святвували, як сьогодні, оскільки дитинство припало на радянські часи, а тоді на всі подібні свята з райкому партії йшло розпорядження виходити на прибирання територій або на збирання металобрухту. Тим не менше, моя бабуся завжди дбала про те, щоб в сім’ї пам’ять про звичаї нашого народу була живою. Завдяви їх для мене не було історичної перерви, за що я дуже їй вдячна. maruna, 14:41 Коли буваєте закордоном, купуєте собі там вбрання?

Ваш гардероб трохи змінився останнім часом. Вам хтось допомагає формувати стиль? Ответ: За кордоном, як правило, маю мало часу на шопінг, тому інколи забігаю купити для себе якусь дрібницю, якої бракує – рукавички чи черевики. А свій гардероб повністю довіряю смаку Лілії Пустовіт, яка дуже близька мені духовно. Тому усі її речі абсолютно для мене. Mapycя_Чypaй, 14:43 Ольга, скажите, пожалуйста, как вы ухаживаете за волосами? Мне нравится ваша привычка закидывать их на плечи. Ответ: Я від цієї звички втомлююся, оскільки мені постійно роблять зауваження, особливо звукорежисер, бо волосся шурхотить по мікрофону. Тому вдячна вам за моральну підтримку :)

За волоссям я доглядаю все життя, бо це теж частина нашої сімейної культури. Волосся треба мити у відварах із трав, робити маски, наприклад, з чорного хліба, часто розчісувати, і взагалі розуміти, що їх стан залежить від стану душі – волосся блищить, коли ви тримаєте своє життя під контролем. І це не містика, а косметологічна порада. Gorobec_, 14:51 Почему на телевидении, в частности на Студии 1+1, где вы столько проработали, нету порядочных телепрограмм собственного производства и сильной документалистики? Вам не дают работать или вы не хотите работать хорошо? Ответ: Все моє життя в журналістиці – перед вами, і очевидно, ви би ставили це запитання не мені, якби не визнавали, що я хочу там працювати, та ще й добре. Телебачення сьогодні переживає новий період свого розвитку, та ще й в умовах серйозної кризи. Тому я думаю, що в процесі еволюції все ж ми вийдемо на новий якісний рівень і глядач зможе споживати якісний телевізійний продукт.

Інша справа, що телебачення всього світу зараз вже суттєво міняється – з’являються нові, потужні інформаційнй технології, котрі дають споживачеві зовсім інші можливості вибирати, що дивитися, яким каналам надавати перевагу і чи надавати взагалі.

Час непростий, і роботи тут якраз для тих, хто це любить, непочатий край. Serg_, 14:52 Скажите, почему вы не любите Тимошенко-политика? Ответ: Скажите, а с чего вы это взяли?

А вообще я могу разделять политические взгляды, позиции и поступки или нет, но любить политиков я совсем не обязана. face_, 14:57 Чи вільне зараз Ваше серце? Кого з чоловіків ви любили по-справжньому? І чи варто, на вашу думку, дотримуватися подружної вірності, коли ти полюбив іншого/іншу? Чи варто триматися родини тільки заради дітей? Дякую! Ответ: Якщо висловлюватися високим стилем, то й справді в моєму серці з’явилося вільне місце (сміється).

Чоловіки, з якими я прожила досить довге і яскраве життя, були моїми справжніми чоловіками. Всіх їх пам’ятаю і вдячна за ті роки.

Висловлюся, можливо, справді крамольно, але, полюбивши когось поза шлюбом, ти уже зрадив, оскільки зраджують у душі і в думках, а не фізично. У таких випадках людина має зробити свій серйозний вибір, щоби нікого поряд із собою не занапастити. Треба бути свідомим того, що за це можна буде поплатитися своїм особистим життям, оскільки такий вибір – завжди твій ризик, і не завжди історії мають щасливий кінець.

Щодо "заради дітей", то тут я скажу однозначно: дітям не можна збрехати, навіть якщо ви будете сваритися, спеціально для цього виїжджаючи кудись за місто. Вони завжди відчувають і можуть бути травмованими оцим вашим наміром зберегти для них видимість родинного щастя. Vovchyk_, 15:05 Пані Олю, через Василя Герасим’юка, вашого колишнього чоловіка, ви досить дружно і міцно увійшли в літературне середовище. Ви – одна з небагатьох політиків, хто реально розуміється на літературі, на книговидавничому процесі. Хто з літературного середовища є для вас символічними фігурами? Дякую за відпоівдь! Ответ: Зустріла колись Василя Герасим’юка – справді геніального українського поета – на тій дорозі, на яку мене з самого дитинства поставила велика любов до книг. Вдячна, що життя дало мені шанс пізнати це середовище зсередини, в усій його величі і глибокому падінні. Це прекрасний досвід, хоч і трагічний, але таким і є цей світ.

У літературі, як я вже сказала, глибоко шаную поезію Герасим’юка, а також знаю дуже багатьох цікавих людей і сьогодні. Останній раз для мене було великим відкриттям моя робота в журі літературного конкурсу ВВС, завдяки якій я перечитала зо два мішка нових українських книг і побачила, що це великий і яскравий новий літератірний світ, який прийшов на зміну тому, в якому я тоді жила. Він має свої особливості, він інакший, але дає надію.

На жаль, сьогодні люди називають тільки пару імен письменників, які ніби-то символізують українську літературу. Але, думаю, все це тільки через те, що сьогоднішнє справжнє життя, зокрема й літературне, витіснене зі сфер "звучання" через надмірну увагу до політики і політичних подій. Я впевнена, що це зміниться, бо, як на те пішло, в умовах політичної задухи завжди визрівали чудові плоди літературної творчості. radost’_, 15:09 Расскажите, пожалуйста, о своем новом проекте, который вы готовите на канале "1+1"? О чем он? Какова его концепция? Он будет в стиле жизненного плача или "плюсовской" желтизны (судя по тому, какую политку выбрал для себя упавший в рейтингах канал). Кстати, будут ли на канале программы, подобные историческим расследованиям, как когда-то "Двойное доказательство", кажется, ведущими были Анатолий Борсюк и Вахтанг Кипиани. Спасибо за ответ! Ответ: Я поки що не можу розповісти деталі про свій новий проект. Сподіваюсь, він буде дуже позитивним, веселим, яскравим, іронічним. Я впевнена, що саме це потрібно сьогодні глядачеві. Не поділяю вашого сарказму щодо "жизненного плача". Згадайте мене у ті хвилини, коли вам особисто захочеться, щоб хтось вас вислухав і спробуйте над собою посміятись.

Всю решту про проект ви дізнаєтеся наприкінці серпня, а то ще й раніше, оскільки він буде активно промотуватися в ефірі і в пресі. Буду рада знати, що ви – мій глядач, особливо якщо ви такий критичний. maruna, 15:11 Олю, яким спиртним напоям ви надаєте перевагу? У вашому селі гнали самогон? Ответ: Я народилася у невеликому місті у вчительській родині, і у нас в домі самогон не гнали. Хоча культура виробництва домашніх напоїв на Полтавщині завжди була висока, і цьому дуже раділи численні гості, яких у нас було заведено приймати.

Мені, якщо ви справді цим цікавитеся, подобаються сухі виноградні високоякісні вина. maruna, 15:16 Олю, як гадаєте, те що зараз існує такий ажіотаж серед жовтої преси, хто і в чому приходить у Верховну Раду, скільки це коштує тощо, це нормлаьно?

І чи не перегинають наші політики палку, коли дозволяють собі у непростий час з"являтися в речах, ціна яких вимірюється тисячами євро? Ответ: Я думаю, що все те "пір’я", в якому зявляються політики у ВР, – це поки що ознака невисокої культури, а також якості політикуму. Люди перейшли від малинових піджаків до Бріоні і мережаних вечірніх суконь. Я думаю, що цим усім Верховна Рада перехворіє, як тільки туди прийдуть культурні інтелектуали і громадські діячі. Насправді, вони принесуть у владу інший стиль – консервативний, елегантний, комфортний, що насправді і є нормальним.





Я була дуже рада зустрітися з усіма вами тут, у чаті. Шкодую, що, на відміну від мене, на вас не направлено вебкамери – мені завжди бракує обличчя співрозмовника. Але приблизно я уявляю його так: це люди, яким справді є в цьому житті за що переживати, які хочуть Жити. Усім якраз і хочу цього побажати: щоби усім дуже хотілося Жити і хотілося Жити в Україні!



Щиро ваша,

Ольга Герасим’юк