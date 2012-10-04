Фанаты «Динамо» потребовали освобождения сына убийцы киевского судьи

Ультрас киевского «Динамо» во время матча с загребским «Динамо» 3 октября устроили акцию в защиту осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова Дмитрия и Сергею Павличенко.

Все они пришли на НСК «Олимпийский» в черных футболках. Во время матча ультрасы развернули баннер «Свободу Павличенко» и повернулись спиной, заложив руки за голову, сообщает «Украинская правда».

В своем заявлении болельщики подчеркнули, что отныне все их акции будут проходить таким образом и под таким лозунгом.

«Несмотря на многочисленные нарушения во время следственных действий, несмотря на то, что до сих пор не найдено орудие совершения преступления, несмотря на то, что свидетели не узнали в подозреваемых убийц судьи Зубкова, а также заявили в суде о том, что на них давили следователи, суд вынес приговор отцу и сыну – Дмитрию и Сергею Павличенко, признав их виновными в убийстве, которого они не совершали», - говорится в заявлении ультрасов.

«Отныне, и до момента, пока Сергея и Дмитрия не освободят, а виновников их страдания сурово не накажут, все наши акции будут проходить под единым лозунгом – «Свободу Павличенко!», - подытожили болельщики.

Они пообещали сделать все возможное, чтобы привлечь внимание украинской и мировой общественности к этому случаю и призвали болельщиков других клубов их поддержать.

Ранее «Главред» сообщал, что 2 октября Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенка к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенка – к 13 годам лишения свободы за убийство судьи Зубкова.

фото: pravda.com.ua

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