МИД РФ: задержаные в США россияне не были шпионами

Арестованные в США россияне не связаны с разведывательной деятельностью, их обвинение носит уголовный характер за поставку микросхем в Россию.

Об этом заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, передает УНИАН.

«Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается вокруг группы лиц, среди которых есть и российские граждане. По поступающей информации их обвиняют в незаконных поставках изделий микроэлектроники», - сказал Лукашевич.

По его словам, США проинформировали Россию, что обвинение носит уголовных характер и не касается какой-либо разведывательной деятельности.

«Переданные нам материалы этого дела сейчас изучаются», - сообщил он. При этом дипломат заявил, что МИД РФ обеспокоен тем, что американские власти не уведомили российские консульские учреждения о факте аресте граждан РФ.

Сейчас российские дипломаты в США добивается встречи со всеми арестованными россиянами. На данный момент консул РФ пообщался только с одним из арестованных в зале суда, где принималось решение об избрании меры пресечения.

По мнению экс-главы ФСБ Николая Ковалева, "шпионский скандал" в США сейчас раздувается намеренно и является элементом предвыборной борьбы.

"Вся мировая политика - и это совсем не преувеличение - строится вокруг России, и очень многие политические деятели делают свою карьеру благодаря России. Все время в любой стране мира, и Америка здесь не исключение, накануне важных выборов, тем более таких, как президентские выборы в США, всегда происходят некие скандалы, обязательно связанные с Россией", - заявил Ковалев. По его мнению, в данном случае скандал выгоден республиканцу Митту Ромни, давно уже объявившему Россию "врагом номер один".

При этом Ковалев не исключает, что версия о том, что данной историей президент Барак Обама демонстрирует качественно выстроенную при нем работу спецслужб, "также имеет право на жизнь". "Но в данном случае мне представляется, что больше выигрывает Ромни, потому что его основной тезис, что "Россия - враг", в период предвыборных дебатов ему больше помогает, чем Обаме.

Такого же мнения придерживается и директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев – сообщает РИА Новости.

По его словам, республиканцы активно критикуют действующего президента США Барака Обаму за курс "перезагрузки" с Россией, считая, что это было стратегической ошибкой: "Обама сейчас существенно опережает Ромни. С целью сокращения этого разрыва возможно использование различных технологий, в том числе и таких".

Интересную версию выдвинул глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров. "Этот очередной скандал, который разразился в США с участием россиян, которые якобы занимались промышленным шпионажем, может играть, в первую очередь, на руку американским спецслужбам, которые хотят напомнить о своей важности не только в борьбе с терроризмом, но и на фронте борьбы со шпионами, и тем самым потребовать в очередной раз увеличения ассигнований своей деятельности"

Напомним, 3 октября, минюст США обнародовал фамилии 11 человек, которых обвиняют в незаконном вывозе из США высокотехнологичной микроэлектроники якобы в интересах российских военных и спецслужб. Восемь из них уже арестованы. Главным подозреваемым считается Александр Фишенко - гражданин США, который, по версии американского правосудия, занимался незаконными поставками через свою фирму Arc Electronics.

С октября 2008 года, по данным американского следствия, Фищенко со своими помощниками через эти компании поставлял в Россию "продвинутую и передовую микроэлектронику" в обход необходимого в США лицензирования. Своим американским поставщикам Фищенко говорил, что он занимается производством различных предметов для гражданского населения: так, на сайте Arc Electronics Inc. утверждалось, что компания производит светофоры. На самом же деле компания ничего не производила, а занималась только экспортом.



Среди прочего, предполагаемые шпионы передавали микроконтроллеры, микропроцессоры, аналого-цифровые преобразователи и чипы статичной операционной памяти с произвольным доступом (SRAM). Эта техника часто используется военными, в том числе в радарах и системах наблюдения, а также системах по управлению ракетами. Как отмечает ФБР, Россия не производит на своей территории многое из того, что в страну поставляли Фищенко с сообщниками.



Обвиняемыми по шпионскому делу, помимо Фищенко, числятся сотрудники его компаний: Шавкат Абдуллаев, Людмила Багдикян, Анастасия Дятлова, Виктория Клебанова, Сергей Клинов, Александр Пособилов, Юрий Савин, Дмитрий Шегуров, Севинь Тагиева и Светалина Загон. Ответчиками также выступают юридические лица - компании Фищенко. Все они были арестованы во вторник, 2 октября.



В июне 2010 года в США арестовали 11 российских агентов, в том числе Анну Чапман. Их подозревали в попытке заполучить данные о ядерном вооружении, ЦРУ и конгрессменах. Вскоре российских шпионов обменяли на нескольких заключенных, обвиненных Россией в шпионаже и государственной измене.

фото: стоп-кадр видео click2houston



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