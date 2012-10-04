Милиция выпустила журналиста, который брызгал газом под Украинским домом

4 октября милиция отпустила участника акции в защиту украинского языка под Украинским домом Дмитрия Резниченко, который был задержан за нанесение милиционерам телесных повреждений при исполнении ими служебных обязанностей.

Его отпустили на подписку о невыезде. Об этом написал журналист Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

«Резниченко выпустили! ... Подписка о невыезде. Это супер!» – написал Луценко.

Резниченко обвиняли в том, что он якобы применил в отношении бойцов «Беркута» баллончик с химическим веществом, от попадания которого в лицо у двух правоохранителей было повреждение глаз и интоксикационный синдром, сообщает «Интерфакс-Украина».

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А в четверг, 4 октября, около 30 свободовцев собрались под зданием Главного следственного управления прокуратуры в Киеве, чтобы поддержать блоггера.

Участники акции не держали каких-либо плакатов, не скандировали и не выкрикивали лозунги, а спокойно и молча стояли на тротуаре перед самим зданием.

Ранее «Главред» сообщал, что во время штурма бойцами «Беркута» Украинского дома, под которым проходит акция оппозиции в защиту украинского языка, пострадали десятки человек. Люди пытались оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.

Фото: УНИАН

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