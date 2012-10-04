Опубликован полный текст письма Кузьмина сенату США о Тимошенко

{1-}Заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин направил письмо в нижнюю палату Конгресса США – Сенат, по поводу недавно принятой жесткой резолюции по Украине.

Резолюция касалась ситуации в Украине.

Сенат требовал освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко из-под стражи. Нижняя палата Конгресса также просила Госдепартамент и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предоставлять "совместный многосторонний дипломатический нажим" на официальный Киев с целью освобождения Тимошенко.

Ниже приводим английскую версию и перевод текста письма, которое было опубликовано изданием Kyiv post.

Я, Ренат Кузьмин, гражданин Украины, доктор юридических наук, профессор Национальной академии прокуратуры Украины, заместитель генерального прокурора Украины. Отец двоих детей. Христианин.

Мое обращение к вам связано с принятием сенатом США резолюции касательно Украины. Основанием для принятия резолюции является ситуация вокруг осуждения Юлии Тимошенко, которая, на мой взгляд, была неправильно истолкована некоторыми американскими политиками.

Причиной этой невольной ошибки, является неосведомленность и односторонние оценки, которые формируются заинтересованной стороной.

Речь идет о Юлии Тимошенко, в отношении которой украинские следователи возбудили уголовные дела, в рамках которых она совершила тяжкие преступления.

Я обращаюсь к вам как человек, который стремится к тому, чтобы украинские граждане жили в демократии. Я мечтаю о том, чтобы в Украине мерой справедливости и общественных отношений было право. Я мечтаю о том, чтобы в Украине закон был одинаково справедлив для всех граждан, включая руководство страны.

Наша страна получила независимость 20 лет назад, избавившись от гнета советской тоталитарной системы. Мы строим гражданское общество свободных людей. На этом нелегком пути встречаются трудности и испытания, но мы настойчиво идем к цели. США является примером для Украины. Великая страна с бесценным опытом в построении демократических структур. Мы учимся у вас.

Мной движет чувство патриотизма и ответственности перед украинским народом. Я искренне считаю, что решение, принятое в отношении Украины является несправедливым как в отношении молодого государства, так и в отношении всех ее граждан.

Сторона, представляющая Юлию Тимошенко, была заинтересована в принятии такого решения и ввела Сенат в заблуждение, намеренно предоставляя одностороннюю информацию, основанную на эмоциях, а не на фактах. Вторая сторона была лишена возможности предоставить свои аргументы. Не имея точной и достоверной информации трудно отличить правду от лжи.

Сенат, в своей резолюции потребовал от Украины прекратить уголовное преследование Юлии Тимошенко, в том числе в организации и финансировании убийства членов украинского парламента и трех невинных людей.

Истин не может быть много, правда – только одна. И в случае г-жи Тимошенко, следователи установили истину. Просьба сената прекратить поиски истины в деле об убийстве четырех человек, вызвала замешательство и разочарование у большинства нашего общества. Стремится ли правительство США к тому, чтобы установить истину путем угроз и ультиматумов, действуя с позиции силы?

По словам христианских святых: "Бог не в силе, а в правде". Задача прокурора – установить истину, а не скрывать ее от мира, независимо от того, насколько страшной и болезненной она может оказаться.

Я не могу представить себе, например, что Сенат США может потребовать от США прекратить расследование убийства граждан 11 сентября 2001 года только потому, что прокурор установил причастность влиятельного оппозиционного политика к этому чудовищному преступлению. Я не могу себе представить, что Сенат США по аналогичным причинам может потребовать у Швеции прекратить расследование уголовного дела об убийстве премьер-министра Улофа Пальме. Сенат явно не остановит и поиск лидеров Аль-Каиды. И поэтому я не понимаю, почему Сенат рекомендует Украине остановить расследование убийства четырех человек.

Генеральная прокуратура Украины только в 2011-2012 годах более чем 20 раз обращалась к Министерству юстиции и в Государственный Департамент США за помощью в допросе бывшего украинского премьер-министра Павла Лазаренко, который выразил готовность дать показания украинским следователям. Однако, ни на один запрос мы не получили ответа. Мы лишены возможности получить важное доказательство об убийствах в Украине.

Или, возможно, резолюция сената и является ответом на усилия Украины найти убийц влиятельного политика, его жены и двоих невинных людей? И не значит ли эта резолюция, что человек, достигший высших эшелонов власти, правосудию не доступен?

И как бы прокурор США отреагировали, если бы украинский парламент потребовал прекратить уголовное преследование бывшего украинского премьер-министра Павла Лазаренко, обвиняя США в политически мотивированном преследовании? Позвольте мне вам напомнить, что по приговору американского суда он отбывает десятилетний срок в одной из тюрем Калифорнии (на самом деле Лазаренко был приговорен к 8 годам и одному месяцу тюрьмы - УП).

Я готов говорить с вами в Конгрессе. Готов предоставить все документы по этому вопросу. И готов общаться с американскими СМИ, чтобы рассказать правду. Я буду рад, если вы меня услышите. Моей единственной мотивацией является желание рассказать свою позицию, чтобы вы знали всю правду. Как говорил бывший президент США: "Один человек плюс закон - уже большинство".

Нет никаких сомнений, что прекращение уголовного дела об убийстве четырех человек – это грех против Бога и человека. Если мы пойдем на это, мы совершим еще одно преступление, демонстрируя новому поколению, что политик, добившийся власти, может безнаказанно совершать преступления, включая убийства.

Драма, которую имитируют партнеры Юлии Тимошенко, не должна заслонять реальные документальные доказательства и не может позволить нам идти на компромисс с преступностью.

Я уверен, что вы не обладаете достаточной информацией о том, что Юлия Тимошенко нанесла Украине тяжелый, возможно, непоправимый ущерб, отразившийся на моральном состоянии нации.

Мы же, прежде всего, хотим убедиться, чтобы это справедливое судебное разбирательство ответило на вопрос о том, кто более убедителен: прокурор или адвокат. Но мы уверены, не Сенат США, к которому украинцы относятся с таким же уважением, как и американцы, должен отвечать на этот вопрос.

Уважаемые члены Конгресса, пожалуйста, примите мое открытое письмо как мнение человека, который верит в высшую справедливость. Я надеюсь, что это именно высшей справедливостью вы будете руководствоваться, принимая решение в этом сложном деле. Я надеюсь, что мое письмо побудит вас вернуться к резолюции по Украине, уже будучи вооруженными фактами.

Желаю вам и вашей стране дальнейших успехов и процветания на пути мира и стабильности в нашем мире.

С уважением, Ренат Кузьмин

фото: УНИАН; kyivpost.com

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