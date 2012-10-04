В милиции нарисовали карту нарушений на выборах

{1-}На сайте Министерства внутренних дел появилась "Интерактивная карта зарегистрированных правонарушений", с помощью которой можно получить информацию о правонарушениях в ходе выборов, сообщает Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе, в МВД и областных управлениях круглосуточно работают оперативные штабы, которые собирают и анализируют информацию о правонарушениях, связанных с подготовкой и проведением выборов.

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В связи с этим, с 1 октября на интерактивной карте отображается ежедневная информация о количестве зарегистрированных правонарушениях предвыборного процесса. Кроме того, карта содержит информацию о территориальных избирательных комиссиях.

Фото: принт-скрин с сайта МВД

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