За Довгого готовы проголосовать более 33% жителей Днепровского района - СМИ

Роль рекламных технологий во время нынешней избирательной кампании весьма переоценена партиями и мажоритарщиками. Об этом со ссылкой на данные социологических исследований пишет интернет-издание «ForUm».



Издание приводит пример Олеся Довгого, который, вообще не задействовав в своей кампании политическую рекламу и агитацию в СМИ, с большим отрывом лидирует среди кандидатов-мажоритарщиков Днепровского района Киева.



«Еще весной Довгий призвал политиков отказаться от дорогих билл-бордов, а после старта кампании отказался и от положенной агитации в муниципальных СМИ. В итоге в Днепровском районе нет никаких визуальных признаков присутствия Довгого, но сам он ведет весьма активную агитационную работу, лично ходя по квартирам и разнося свой ежегодный отчет о проделанной в районе работе», – передает «ForUm».



Эта тактика позволила Довгому закрепить свои показатели, которые, по данным Центра Разумкова, еще до начала избирательной кампании доходили до 33%. Аналогичные результаты подтвердили и исследования КМИС. Летом социологи отметили, что прямой рейтинг кандидата составлял 31%, а с учетом структуры электоральной активности и перетекания электората от других мажоритарщиков, «твердый рейтинг» Олеся Довгого, на момент опроса, составлял около 36%.



«Позиции Довгого оказались сильны даже в соседнем 216-ом избирательном округе. Исследование «СОЦИС» показало, что прямой рейтинг Довгого в той части округа, которая входит в Днепровский район был самым высоким и составлял 33,5%. А среди респондентов, планирующих принять участие в выборах и определявшихся в своих симпатиях, он получал до 41%», – пишет издание.



Преодолеть большой разрыв между кандидатами, зафиксированный социсследованиями, будет, скорее всего, невозможно. «Жители столицы четко разделяют политический выбор (связанный с партийными симпатиями) и мажоритарный (исходящий из того, что конкретно кандидат сделал для жителей района, независимо от партии, которую он представляет). Можно даже сказать наоборот – партийная окраска «ограничивает» электоральный потенциал мажоритарных кандидатов», - заключает издание.