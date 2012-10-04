Ефремов рассказал, как из-за украинского языка людей ломали через колено

{1-} Яблоком раздора в украинском обществе стало не принятие закона о языках, а то, как после «оранжевой» революции проводилась украинизация.

Об этом в эксклюзивном интервью «Главреду» заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Яблоком раздора был не закон о языке, а совершенно нерациональное поведение руководителей государства после известных событий 2005 года, когда начали людей переламывать через колено и рассказывать, дескать, если вы не «обукраинились», значит, вы люди второго сорта», - рассказал регионал.

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«Некоторые договорились даже до того, что нужно целые территории обносить колючей проволокой. Сейчас они это отрицают, но это слышали миллионы людей», - напомнил Ефремов.

«Могу привести такой пример из того периода: я пришел в Кабинет министров по одному вопросу, стучусь в кабинет к одному чиновнику, захожу и говорю «здравствуйте», он, не поднимая на меня глаз, - «до побачення». И с такими фактами можно было столкнуться нередко», - посетовал политик.

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