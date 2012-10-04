Дата апелляции на приговор украинцам в Ливии еще не определена - посол

{1-}Дата проведения судебного заседания по рассмотрению апелляции на приговор украинцам, осужденным ливийским судом к 10 годам заключения за пособничество режиму Муамара Каддафи, еще не определена.

Об этом заявил посол Украины в Ливии Николай Нагорный, пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас ожидаем определения сроков, пока никто не может сказать, когда будет заседание суда", - сказал посол.

Он уточнил, что апелляция по каждому приговоренному украинцу, а также граждан России и Беларуси, будет рассматриваться отдельно и поэтому рассмотрение заберет достаточно длительное время.

По словам посла, украинцы обеспечены нормальным питанием, необходимой медпомощь, у них есть доступ к телевидению. "Мы прилагаем максимум усилий, чтобы рассмотрение дела украинцев произошло в ближайшее время", - подчеркнул Нагорный.

Также он отметил, что украинские дипломаты надеются на освобождение или минимальный срок заключения для украинцев.

Рассмотрение апелляции осужденных украинцев оттягивается во времени из-за внутриполиической ситуации в этой стране. Ведь в Ливии до сих пор продолжается процесс формирования правительства. Кроме того, пояснил дипломат, ливийские суды перегружены делам касательно представителей бывшей власти, поэтому не могут опративно рассмотреть апелляции украинцев.

Как сообщалось, 27 августа 2011 года в Ливии были задержаны граждане Белоруссии, Украины и России. Всей группе было предъявлено обвинение в восстановлении военной техники, которая использовалась режимом Каддафи для "уничтожения ливийского народа".

4 июня Военный суд Триполи приговорил 19 граждан Украины к 10 годам заключения за пособничество режиму Каддафи. Кроме того, один гражданин РФ (одессит с российским гражданством Александр Шадров) получил пожизненное заключение, еще один россиянин и три белоруса получили по 10 лет тюрьмы.

фото: tsn.ua

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