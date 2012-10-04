В восточных областях Украины Компартия уверенно занимает второе место

{1-} Такие результаты озвучил руководитель исследовательских проектов Центра научно-прикладных исследований «Социо» Дмитрий Марунич во время пресс-конференции в Киеве, передал корреспондент ГолосUA.

По его словам, в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях на сегодняшний день по своему рейтингу КПУ уступает лишь традиционному лидеру – Партии регионов.

Так, по словам Марунича, на вопрос «за кого бы вы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время?» 28,2% луганчан назвали Партию регионов, а 27,8% - Компартию. В Донецкой области ПР поддержали 30,62% избирателей, а КПУ – 19,41%; в Харьковской – 36,6% и 17,9% соответственно; в Запорожской – 35,26% и 18,7% соответственно.

Рейтинг ВО «Батькивщины» в регионе находится в пределах 5,6% (в Луганской области) – 11,9% (в Харьковской области), «Удар» готовы поддержать от 4,4% (Луганск) до 8,22% (Запорожье), «Украина, вперед!» - от 3,31% (в Донецке) до 6,37% (в Запорожье).

Данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного Центром научно-прикладных исследований «Социо» в августе-сентябре 2012 года в восточных областях Украины. Методом личного интервью на дому у респондентов было опрошено по 3 тыс. человек в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В ходе исследования использовалась трехступенчатая выборка, отображающая структуру городского и сельского взрослого населения области, квотированная по полу и возрасту. Предельная ошибка репрезентативности выборки не превышает 1,5%.