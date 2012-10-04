У Януковича хотят лишить парламент права назначать судей

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В Администрации Президента разработали изменения в Конституцию Украины, реформирующие вопросы правосудия.

Об этом сегодня на Первом судебном форуме заявил советник президента - руководитель главного управления по вопросам судоустройства АП Андрей Портнов, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По словам Портнова, уже сегодня в Конституционную ассамблею будут внесены согласованные с президентом изменения в Основной Закон. По его словам, новый раздел "Правосудие" будет учитывать последние рекомендации Венецианской комиссии и Совета Европы. В частности, изменения коснутся порядка формирования Высшего совета юстиции: из его состава исключаются органы исполнительной власти, уменьшается влияние и полномочие прокуроров. В целом из 20 членов ВСЮ 15 человек будут представлять судебную систему.

"Предполагается также полное устранение парламента и других политических органов от процесса назначения судей на должности. Мы предложим отмену пятилетнего срока работы судьи, так называемое первое назначение. Предлагается бессрочное назначение судей, сразу на всю жизнь. Решение об этом будет принимать только Высшая квалификационная комиссия. Президент Украины будет подписывать только акт, несущий исключительно церемониальный характер - не может быть оснований для отказа судье в назначении", - рассказал советник президента.

Кроме того, по словам Портнова, Верховную Раду устранят от процесса привлечения судьи к уголовной ответственности. Сегодня на это ВР должна дать согласие. Также планируется поднять возрастной ценз судей - человек сможет заниматься этой профессией с 30 до 70 лет.

фото: liga.net

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