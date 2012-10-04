Регионал: чтобы победить на выборах, мажоритарщики тратят 700 тысяч долларов

{1-} Чтобы попасть в Верховную Раду кандидатам-мажоритарщикам придется потратить на свою предвыборную кампанию не менее 700 тыс. долл.

Об этом в эксклюзивном интервью «Главреду» заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Я не занимаюсь финансовой составляющей партии, поэтому я не знаю, сколько на это тратится», - заметил регионал.

«Могу приблизительно посчитать, сколько надо потратить кандидату, чтобы пройти на выборах по мажоритарному округу, – он должен потратить на избирательную кампанию минимум 700 тысяч долларов», - подчеркнул Ефремов.

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«Сколько партия должна потратить, я даже не знаю, потому что очень много расходов идет на средства массовой информации за рекламу. Думаю, что общая сумма составит десятки миллионов долларов», - считает политик.

На вопрос, поддерживает ли финансово ПР мажоритарщиков, баллотирующихся от партии или при ее поддержке, Ефремов рассказал: «У нас есть мажоритарщики, у которых есть средства, а есть такие, у кого денег нет, им партия оказывает помощь».

Полный текст интервью Ефремова читайте ЗДЕСЬ.

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