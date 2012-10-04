Суд продолжит рассмотрение жалобы по долгам ЕЭСУ через неделю

{1-}Суд продолжит рассмотрение апелляции на решение о выплате правительством Украины долга ЕЄСУ перед Минобороны РФ 11 октября в 9.15. сообщает Интерфакс-Украина.

Перерыв в заседании суда объявлен для предоставления возможности участникам процесса ознакомиться с дополнительными материалами дела, которые были предоставлены в ходе судебного заседания в четверг.

На заседании выступили с пояснениями все участники процесса: апеллянты и представитель Минобороны РФ Игорь Полевец с отзывом на апелляционную жалобу. В частности, в своем представитель Минобороны РФ подчеркнул, что правительство Украины в лице премьер-министра Павла Лазаренко своими письмами предоставило гарантии исполнения обязательств ЕЭСУ. Что касается суммы задолженности, то, по его словам, она подтверждена четырьмя решениями Арбитражного суда Москвы (они приведены в исполнение украиснким судом), а сам факт задолженности подтвержден смешанной российско-украинской комиссией.

Представители украинского правительства настаивают на том, что в деле нет доказательств существования долга ЕЭСУ, поскольку нет оригиналов и надлежащим образом заверенных копий документов.

Вероятнее всего, на следующем заседании суд огласит решение по тем ходатайствам, которые были заявлены представителем ЕЭСУ, но суд отложил их рассмотрение до того момента, как будут выслушаны пояснения всех сторон.

Министерство обороны РФ обратилось в Хозсуд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица.

Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

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Представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма Лазаренко юридически не являются госгарантией, а ЕЭСУ выполнить поставки в полном объеме помешало давление со стороны государственных органов Украины.

Представители правительства Украины на заседании суда указывали на истечение срока исковой давности, а также утверждали, что никаких госгарантий по обязательствам ЕЭСУ не было.

Как ранее писал Главред, 19 сентября Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

Напомним, Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица.

Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

Представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма Павла Лазаренко юридически не является госгарантией, а ЕЭСУ выполнить поставки в полном объеме помешало давление со стороны государственных органов Украины. Представители правительства Украины на заседании суда указывали на истечение срока исковой давности, а также утверждали, что никаких госгарантий по обязательствам ЕЭСУ не было.

Фото: РБК

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