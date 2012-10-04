Европа возмущена ограничением прав гомосексуалистов в Украине

{1-}В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли декларацию, которая осуждает закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый украинским парламентом.

35 голосами депутаты разных делегаций ПАСЕ приняли и распространяют такую декларацию, сообщает "Тиждень.ua".

Инициатор декларации, норвежский социалист Хакон Хогли, высказал опасение, что этот закон станет "поощрением к дискриминации".

"Такие документы не достойны государства-члена Совета Европы", - считает он.

Декларация призывает Верховную Раду отозвать законопроект.

Согласно разъяснениям юридической службы ПАСЕ, по статусу декларации не высказывают коллективного видения целой организации, потому что не проходили утверждения в зале заседаний. Они отражают позиции лишь тех, кто счел нужным подписать документ.

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Тем не менее, декларации иногда находят продолжение в других инициативах организации. В частности, они могут стать основанием для обсуждения на уровне комитетов, политических групп, что может позже найти развитие в подготовках тематических докладов.

Как известно, Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)".

Им предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушения этого запрета.

фото: НТВ

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