Европа возмущена ограничением прав гомосексуалистов в Украине

{1-}В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли декларацию, которая осуждает закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый украинским парламентом.
35 голосами депутаты разных делегаций ПАСЕ приняли и распространяют такую декларацию, сообщает "Тиждень.ua".
Инициатор декларации, норвежский социалист Хакон Хогли, высказал опасение, что этот закон станет "поощрением к дискриминации".
"Такие документы не достойны государства-члена Совета Европы", - считает он.
Декларация призывает Верховную Раду отозвать законопроект.
Согласно разъяснениям юридической службы ПАСЕ, по статусу декларации не высказывают коллективного видения целой организации, потому что не проходили утверждения в зале заседаний. Они отражают позиции лишь тех, кто счел нужным подписать документ.
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Тем не менее, декларации иногда находят продолжение в других инициативах организации. В частности, они могут стать основанием для обсуждения на уровне комитетов, политических групп, что может позже найти развитие в подготовках тематических докладов.
Как известно, Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)".
Им предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушения этого запрета.
фото: НТВ
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