Ефремов: требовать освобождения Тимошенко – безответственно

{1-} Требовать от Президента Виктора Януковича освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко – было бы не только безграмотно, но безответственно.

Об этом в эксклюзивном интервью «Главреду» заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Решать эту проблему только через давление на главу государства - юридически безграмотно и морально безответственно», - заявил политик.

«Представьте себе: Президент дает команду освободить Тимошенко. Как, с помощью какого механизма это сделать? Если Президент дает команду и заключенного освобождает, значит, у нас в государстве не действует закон. Это совершенно безответственный путь», - считает Ефремов.

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По его мнению, есть два варианта для выхода из сложившейся ситуации.

«Либо Тимошенко пишет соответствующее прошение о помиловании, Президент его рассматривает и с учетом того, что некоторые международные институты настаивают и требуют ее освобождения, он, возможно, примет соответствующее решение. Или же этот вопрос нужно решать путем изменения законодательства в нашем государстве», - резюмировал регионал .

Полный текст интервью Ефремова читайте ЗДЕСЬ.

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