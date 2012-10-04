Раскопки на Андреевском не обнаружат сенсаций – киевоведы

Здание бывшей швейной фабрики "Юность" никакой исторической ценности не имело, как и территория под ней. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил доктор культурологии Владимир Никитин.

"Сейчас археологи изучают раскоп, это обусловлено законодательными нормами археологической экспертизы. Строители фабрики наверняка перекопали там все, что было можно. На ее месте, помню, стояли бедные мазанки с низкими окнами, которые убрали в 1960-1970 годах", - рассказал эксперт о последнем поколении сооружений на месте бывшей швейной фабрики "Юность".

Владимир Никитин отметил, что до середины ХХ века Андреевский спуск был пустынной улицей, по которой мало кто ходил и ездил. "Подол был в основном еврейским районом, и местная речь была такой же особенной в Киеве, как говор в старой Одессе. Киевляне из других районов начали чаще появляться на Подоле, когда в 1954 году сделали гранитные лестницы возле Исторического музея. А фильм "За двумя зайцами" задал привычную всем иконографию спуска. Толпы туристов на нем появились уже после работ к празднованию 1500-летия города. Тогда же образовался и район художников", - сказал киевовед.

Известный историк Станислав Цалик также считает, что сенсаций от раскопок в окрестностях Андреевского спуска ждать не стоит. "Нынешний Андреевский спуск веками был обычным шляхом, который соединял княжеский город с ремесленным пригородом. Квартал на склонах начал развиваться в конце XVIII века, когда возвели Андреевскую церковь. Тогда же на месте недавно снесенной швейной фабрики "Юность" появились первые хаты-мазанки, - говорит историк Киева. - Шансы найти хоть что-то ценное на месте раскопа - низкие. Более продуктивными на археологические находки являются Контрактовая площадь, Верхний Вал, современная улица Сковороды, где традиционно кипела жизнь на Подоле".

Напомним, на территории бывшей фабрики "Юность" возле Андреевского спуска продолжаются археологические раскопки. Участок площадью более гектара сейчас исследуют сотрудники Института археологии НАН Украины. Закончить раскопки планируют до конца октября. Ранее сообщалось, что культурный слой на территории бывшей фабрики "Юность" почти уничтожен основательным строительством в 1970-х годах.