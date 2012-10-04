Третьяков: власть создает схему, чтобы скупать землю через оффшоры

{1-} Парламент внедряет оффшорные схемы, которые позволят украинским чиновникам и политикам покупать землю. Об этом заявил журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков, комментируя решение парламента разрешить иностранцам приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения.

По мнению политика, отказ Рады продлить мораторий на куплю-продажу земли до 1 января 2014 года и разрешение приобретать землю иностранным гражданам и юридическим лицам – пункты одной схемы. «На самом деле депутаты заботятся не о реальном инвесторе, а в первую очередь о себе, запуская схему по легализации выведенных из Украины денег», - выразил уверенность Александр Третьяков.

«За продажей земли иностранцам на самом деле кроется то, что я бы назвал «оффшорным латифундизмом», - сказал политик. То есть украинские политики и чиновники, считает Александр Третьяков, создали для себя лазейку, чтобы приобретать землю через оффшорные компании.

«Проведение земельной реформы требует принятия пакета законов – в первую очередь о рынке земли, - уверен депутат. - Также необходима инвентаризация – так как в масштабах страны мы сами не знаем, что продаем».

По мнению политика, цивилизованная практика – защита отечественного производителя. «При запуске земли в свободный оборот приоритетом должны быть интересы украинских фермеров и сельскохозяйственных предприятий, а не интересы латифундистов и чиновников», - заявил он.

Александр Третьяков уверен, что после победы оппозиции на выборах демократическое большинство должно отменить данный закон и вернуть процесс реформирования земельных отношений в Украине в законодательное русло.

Как известно, Верховная Рада разрешила иностранным юридическим лицам и гражданам приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения. Согласно изменениям в статью 82 Земельного кодекса, «юридические лица, учрежденные по иному законодательству, чем законодательство Украины, могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения». Также 2 октября 2012 года Верховная Рада отказалась продлевать мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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