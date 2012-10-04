На Одесчине избирателей подкупают ягнятами

В Одесской области Комитет избирателей Украины заявил о небывалом размахе подкупа избирателей в регионе, сообщает KTV.

Так в селе Матроска (Измаильский район Одесской области) кандидат организовал спортивные соревнования, победителям которого дарили... ягнят.

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По словам главы организации Анатолия Бойко, больше всего случаев непрямого подкупа зафиксировано в Одессе.



Напомним, глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что органы внутренних дел возбудили 36 уголовных дел по результатам проверки информации о нарушениях законодательства во время предвыборной агитации.

«Все вопросы, возникающие у граждан в ходе избирательного процесса, органы внутренних дел проверяют и дают четкую юридическую оценку всем действиям – либо здесь есть административное правонарушение, либо в действиях есть уголовная ответственность. Кстати, на сегодняшний день возбуждено 36 уголовных дел, как раз по тем обращениям, которые поступают в органы внутренних дел», - сказал Захарченко, добавив, что милиция и в дальнейшем будет благодарна всем за предоставление информации о нарушении избирательного законодательства.

Видео: ktv.odessa.ua

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