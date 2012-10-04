Регионал рассказал, как ветеран умер от клеветы

{1-} Скандальный законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усилению ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека» был направлен только против журналистов, которые сделали клевету видом заработка.
Об этом в эксклюзивном интервью «Главреду» заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
А что касается снятия автором законопроекта Виталием Журавским его с рассмотрения, то «никто не запрещает народному депутату поднять эту тему в следующем парламенте», - заявил регионал.
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«Могу рассказать, как она возникла в этом парламенте. Виталий Журавский, автор законопроекта, рассказал, что его товарищ участвовал в выборах в местные советы. Один из оппонентов кандидата выпустил газету, в которой отца кандидата, воевавшего в Великой Отечественной войне, при помощи компьютерного фотомонтажа одел в форму полицая», - говорит нардеп.
«Эта газета была выпущена огромным тиражом на территории, где эти люди жили. Отец не выдержал этого и умер», - посетовал регионал.
Полный текст интервью Ефремова читайте ЗДЕСЬ.
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