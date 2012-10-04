Украина не пойдет на компромиссы ради дешевого российского газа

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Ради снижения цен на поставляемый российский газ Украина может пойти на уступки России только в рамках каких-то коммерческих договоренностей, но не за счет компромиссов в стратегических или политических вопросах.

Об этом вице-премьер – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил 6 октября на пресс-конференции в рамках III Черноморского экономического форума, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы постоянно готовы к переговорам с Россией по ценам на газ, и в рамках таких коммерческих договоренностей мы готовы к любым уступкам. Но мы не можем говорить о компромиссах в каких-то стратегических выборах, мы не можем говорить о политических компромиссах", – сказал Тигипко.

При этом, по его мнению, именно такой прагматичный, деловой подход, прагматичные договоренности между двумя странами, между субъектами бизнеса – это "самая хорошая почва для нашего сотрудничества".

Как ранее писал Главред, Россия не намерена пересматривать действующий газовый контракт с Украиной вплоть до 2015 года. Такой вывод можно сделать исходя из нового прогноза Минэкономразвития РФ.

Прогноз министерства по цене для Украины на 2012 год — $368 за 1000 куб. м (при $392,7 для дальнего зарубежья), на 2013 год — $333 (при $361,6 для ЕС), на 2014 г. — $319,6 ($351,7), на 2015 г. — $335,6 ($366,1).

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