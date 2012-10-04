Турецкой армии разрешили воевать с Сирией

Парламента Турции разрешил проведение военных операций за пределами страны, если правительство посчитает их необходимыми.

Депутаты приняли это решение после обстрела сирийскими войсками приграничных территорий Турции и ответного огня турецких вооруженных сил, сообщает Интерфакс-Украина.

Разрешение на проведение операций за пределами государства дано на один год. За это решение проголосовали 320 из 550 членов парламента.

Как ранее писал Главред, 4 октября турецкие власти официально уведомили Совет Безопасности ООН об обстреле с территории Сирии района Акчакале на юге Турции и обратились с просьбой принять меры в отношении Дамаска.

Постпред Турции при ООН направил соответствующее письмо генсеку ООН Пан Ги Муну и постпреду Гватемалы, поскольку именно эта страна председательствует в СБ ООН в октябре.

В письме действия Дамаска квалифицируются как "акт агрессии против Турции со стороны Сирии". Анкара обратилась к Совету Безопасности с просьбой принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных актов агрессии и посягательств на территориальную целостность и безопасность Турции со стороны сирийских властей.

фото: EPA / UPG

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