К Луценко в колонию не пустили депутатов

{1-}Руководство Менской колонии не разрешило группе народных депутатов встретиться с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

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В частности, сегодня, 4 октября, в Менскую исправительную колонию Черниговской области (№ 91) прибыли народные депутаты Украины Юрий Грымчак, Владимир Филенко и Николай Томенко. Во время своего пребывания в учреждении они посетили медико-санитарную часть и жилые помещения отделения, где теперь отбывает наказание Луценко.

«Депутаты также пытались встретиться с осужденным Луценко. Однако разрешения на свидание руководство учреждения не дало, ссылаясь на требования Уголовно-исполнительного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

В частности, в соответствии с требованиями ст. 139 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные имеют право на краткосрочные свидания один раз в месяц. Учитывая использование Юрия Луценко права на краткосрочное свидание 26 сентября с Тарасом Стецькивым, Юрием Грымчаком и Сергеем Луценко, согласно требованиям п.51 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний очередное краткосрочное свидание может быть предоставлено осужденному Луценко не раньше 21 октября.

Тюремщики также отметили, что предварительно с обращением о предоставлении свидания с Луценко ни один из указанных выше депутатов официально не обращался.

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Сам осужденный Луценко также никаких заявлений в адрес руководства исправительной колонии с просьбой об организации свидания с группой депутатов не подавал.

В пенитенциарной службе заверили, что народные депутаты были проинформированы об основаниях отказа в свидании с осужденным Луценко.

Фото: tsn.ua

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