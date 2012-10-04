Регионал назвал пути выхода Тимошенко на свободу

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По мнению лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, вопрос освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко следует решать не путем давления на Президента, а либо по ее просьбе о помиловании, либо через изменение законов Украины.

Об этом лидер парламентской фракции Партии регионов заявил в эксклюзивном интервью «Главреду».

«Решать эту проблему только через давление на главу государства – юридически безграмотно и морально безответственно», – подчеркнул политик.

«Есть два варианта: либо Тимошенко пишет соответствующее прошение о помиловании, Президент его рассматривает и с учетом того, что некоторые международные институты настаивают и требуют ее освобождения, он, возможно, примет соответствующее решение. Или же этот вопрос нужно решать путем изменения законодательства в нашем государстве», – разъяснил свою позицию Ефремов.

В то же время, по мнению политика, среди депутатов в действующем составе парламента нет «настойчивого желания» декриминализировать 365 статью УК Украины в той части, которая касается превышения властных полномочий вносить изменения в эту статью.

«У нас вообще нередки случаи, когда оппозиция не голосует за те законопроекты, которые она вносит. Как, например, на последнем заседании, когда рассматривался закон о видеонаблюдении на избирательных участках», – уточнил Ефремов.

Как ранее писал Главред, по мнению Ефремова скандальный законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усилению ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека» был направлен только против журналистов, которые сделали клевету видом заработка.

«Могу рассказать, как она возникла в этом парламенте. Виталий Журавский, автор законопроекта, рассказал, что его товарищ участвовал в выборах в местные советы. Один из оппонентов кандидата выпустил газету, в которой отца кандидата, воевавшего в Великой Отечественной войне, при помощи компьютерного фотомонтажа одел в форму полицая», – говорит нардеп.

«Эта газета была выпущена огромным тиражом на территории, где эти люди жили. Отец не выдержал этого и умер», - посетовал регионал.

Полный текст интервью Ефремова читайте ЗДЕСЬ.

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