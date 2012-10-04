Forbes назвал Путина самым неприятным человеком мира и сравнил со Сталиным

{1-}Forbes опубликовал статью Пола Джонсона, в которой он выразил неприязнь к президенту России Владимиру Путину и сравнил его со Сталиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таджик взорвал Сеть новым клипом о Путине: с Днем рождения, господин президент (ВИДЕО)



"Он (Путин - ред.) в ранней молодости пришел в КГБ и до сих пор связан со спецслужбами. Это его религия в той мере, в какой он вообще религиозен", - говорится в публикации, пишут Подробности.



Автор статьи призывает не забывать: несмотря на бурное развитие Китая, Россия "в военном отношении намного сильнее, чем Китай, а в определенном смысле даже сильнее США". По его данным, у России "крупнейший в мире ядерный арсенал".



По мнению Джонсона, Путин единолично контролирует это страшное оружие, и это, подчеркивает автор, помогает объяснить, почему Путин - столь дорогостоящая статья российского бюджета (говорят о более 5 миллиардов долларов в год).



По информации обозревателя, Путина охраняет столько же человек, сколько Сталина - около 250 тысяч сотрудников спецслужб. Резиденций у Путина тоже примерно столько же, сколько у Сталина, - два десятка.

После полета со стерхами Путин решил осваивать Антарктику



Однако, автор отмечает, что Сталина не интересовали деньги и роскошь. "Путин любит богатство, любит накапливать имущество, хотя его вкусы чрезвычайно вульгарны", - говорится в статье.



Также автор находит и еще одно отличие от Сталина: Сталин полностью контролировал телефонную сеть, а сегодня "потенциальные участники заговора против Путина могут связываться между собой без его ведома".

фото: novostey.com

Новости по теме:

Путину на день рождения подарят аэропорт

Киргизия назвала пик Тянь-Шаня именем Путина

Луганский кандидат в депутаты снял клип о Путине «Путь в космос»



Юбилей Путина отметят массовыми шествиями, огромной открыткой

