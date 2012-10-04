ЦИК остановил почти 4,5 тысячи "избирателей-туристов"

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После постановления Центризбиркома о том, что избиратель может изменить место голосования без изменения избирательного адреса только в пределах избирательного округа, органы ведения Госреестра избирателей отменили решения об изменении места голосования для 4,4 тыс. граждан Украины, которые ранее изъявили желание проголосовать в трех округах Киева и в Ирпене (Киевская обл.)

Об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, информирует Интерфакс-Украина.

"Все избиратели, которые меняли место голосования, и эти решения были отменены, получили соответствующие сообщения. Всего было отменено 4417 таких распоряжений. Фактически избиратели, которые меняли место голосования, были возвращены на свои бывшие избирательные адреса", – отметил член ЦИК.

Он также сообщил, что по состоянию на 3 октября временно изменены места голосования для 1304 избирателей, в том числе для 268 членов окружных и участковых избирательных комиссий. За пределами Украины изменили место голосования 35 избирателей.

В то же время, Охендовский допускает, что с приближением ко дню выборов увеличится количество избирателей, которые временно изменят место голосования в связи с работой в избирательных комиссиях.

Как ранее писал Главред, тенденция к увеличению избирателей имела место в трех округах в Киеве – №№212, 221 и 222, а также в округе №95 (Ирпень, Киевская обл.). Эксперты назвали это явление "избирательным туризмом", в связи с чем ЦИК принял разъяснение, согласно которому избиратели, кроме членов окружных и участковых избирательных комиссий, могут изменить место голосования только в пределах одного округа.

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