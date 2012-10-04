Янукович рассказал, как догнать высокоразвитые страны

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Президент Виктор Янукович уверен, что отставание Украины от высокоразвитых стран следует сократить при помощи инновационно-инвестиционной модели развития государства.

Об этом глава государства заявил 4 октября, в ходе рабочего визита в Запорожье, сообщает Reporter-ua.

«Инновационно-инвестиционная модель развития государства – это то, что позволит нам за короткий период времени преодолеть то отставание, которое сегодня есть у Украины в сравнении с высокоразвитыми странами. Если сегодня рост экономики в Европе 1,5%, чтобы мы через 10 лет вышли на этот уровень, нам нужно ежегодно иметь рост экономики не менее 6%. В предыдущие два года он был 5,3% и 4,2%. Нам удалось преодолеть дефицит бюджета, который статистически был около 10%, а фактически около 17%. Мы вышли сегодня на дефицит около 2,5%», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя ждать лучших времен.

«Мы должны сегодня использовать это время для того, чтобы преодолеть те проблемы, которые у нас есть. Если у нас дефицит собственных энергоресурсов, в частности, газа, то мы должны перейти на энергосберегающие технологии. Мы должны строить новые предприятия с энергоэффективной экономикой», – отметил он.

«Масса проблем, которые нам нужно решать. И я вам скажу, как подтверждает история, именно в сложные кризисные периоды сильные государства находили в себе силы преодолевать эти трудности и искать решения, которые бы выводили их на лидирующие позиции», – подытожил Виктор Янукович.

Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович осуществляет рабочую поездку по регионам страны. Сегодня он принял участие в торжественном запуске ветроустановки Ботиевской ветроэлектростанции в Приазовском районе Запорожской области.

фото: president.gov.ua

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