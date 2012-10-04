Прокуратура обжалует "слишком мягкий" приговор за яичницу на Вечном огне

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Гособвинению показался "слишком мягким" приговор активистке Анне Синьковой, приговоренной Печерским районным судом Киева к трем годам условно за жарку яичницы на Вечном огне. Об этом в четверг, 4 октября, заявил прокурор Дмитрий Байдюк.

"Мы не позволим безнаказанно порочить память предков - солдат, которые положили свою жизнь, защищая родину" – передает РИА Новости слова Байдюка.

По его словам, в ближайшее время прокуратура обжалует приговор в Апелляционном суде Киева.

Сама же осужденная так прокомментировала решение суда: "Приговор - три года лишения свободы с отсрочкой на два года за, якобы, надругательство над могилой. Кроме того, мне еще предстоит выплатить 4 тысячи гривен за экспертизу, которую проводили правоохранители".

Осужденная студентка рассказала о том, что судья Родион Киреев не обратил внимания на признание свидетелей в простом подписывании «заготовленной следователем бумажки».

Как сообщал «Главред», активистка «Братства Св. Луки» Анна Синькова, которая обвинялась в жарке яичницы на Вечном огне, в четверг, 4 октября, получила три года лишения свободы с отсрочкой на два года.

Акция прошла 16 декабря 2010 года. В Киеве несколько человек поджарили на Вечном огне яичницу и сосиски. Свой поступок они аргументировали знаком протеста против нецелесообразного использования природного газа и игнорирования властью проблем ветеранов.

фото: УНИАН, видео: youtube.com

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