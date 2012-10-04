Партия Саакашвили готова сотрудничать с победителями выборов

{1-}

Партия власти "Единое национальное движение" (ЕНД), потерпевшая поражение на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести консультации с политической коалицией "Грузинская мечта" по формированию нового правительства.

Об этом 4 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рабочая группа, которая будет вести диалог с победившей на выборах политической силой, сформирована. В ее состав вошли действующий председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе, мэр Тбилиси Гиги Угулава, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Павлэ Кублашвили и я", – сообщил он журналистам

"Надеюсь, что диалог начнется в ближайшее время и общественность будет информирована о его результатах", – подчеркнул он.

При этом Бокерия отметил, что, несмотря на призывы лидеров "Грузинской мечты" к своим активистам прекратить акции, которые они проводят в регионах с целью оказания давления на окружные избирательные комиссий, они по-прежнему продолжаются.

"В ситуации, в которой находится сейчас страна, большая ответственность лежит на победившей на выборах политической силе", – заявил Бокерия, отметив, что необходимо совместными усилиями сделать так, чтобы "эти первые в истории Грузии демократические выборы завершились не в интересах какой-то партии или кандидата в депутаты, а в интересах всей страны".

Как ранее писал Главред, лидер победившей на выборах грузинской оппозиции Бидзина Иванишвили, подкорректировал вчерашние призывы «Грузинской мечты» в адрес президента Грузии Михаила Саакашвили об уходе в отставку.

Оппозиционер отметил, что не выдвигает никаких ультиматумов и готов работать с президентом Саакашвили во благо страны.

Новости по теме:

В Грузии полностью сменят состав правительства

Саакашвили заявил о переходе его партии в оппозицию

Лидер грузинской оппозиции готов сотрудничать с Саакашвили