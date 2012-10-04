Депутат рассказал о геях в Раде

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Невзирая на то, сколько в Украине геев, закон о запрете пропаганды гомосексуализма надо принимать.

Об этом основной автор законопроекта – народный депутат Украины Евгений Царьков (КПУ) – заявил в эксклюзивном интервью НБН.

«При чем тут их количество? Я геев в Украине не считал. В парламенте пару видел, и я этим парламентариям ничем на хвост не наступаю», – сказал нардеп-коммунист.

«Неважно сколько их, я просто не хочу, чтобы мой ребенок мог зайти в Интернет и это увидеть. Я не могу закодировать все каналы или забрать все журналы. Я не хочу, чтобы это пропагандировалось как норма. И я в этом вопросе радикален», – отметил он.

Царькову непонятна критика Европы по этому поводу.

«Если вы говорите о Европе, то я вспоминаю слова одного из, как я их нежно называю, либерастов от власти, который мне в кулуарах парламента сказал: «Ну, ты же понимаешь, что с этим законом нужно быть осторожным, так как Европа может не дать нам безвизовый режим, нас не пустят в Европу... – рассказал он. – Так вот, здесь я даже не как коммунист говорю, а как человек: мне в такую Европу через задний проход не нужно. По одной банальной причине: у меня есть семья».

Как ранее писал Главред, Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

Законом предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушения этого запрета.

фото: glavcom.ua/

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