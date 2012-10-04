«Металлист» забил первый гол в матче против «Рапида»

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На 66-й минуте матча второго тура группового этапа Лиги Европы «Металлист»–«Рапид» Соса исполнил классную подачу со штрафного с правого фланга в центр чужой штрафной, где Эдмар выиграл верховое единоборство, переправив мяч точно в угол ворот.

Таким образом, Эдмар «размочил» нулевую ничью, которая продержалась весь первый тайм.

Следует отметить, что Маркевич вывел Эдмара на замену Бланко только на 51-й минуте матча.

Напомним, сегодня харьковский «Металлист» на своем поле принимает венский «Рапид», который идет на 1-м месте австрийского чемпионата.

Как ранее писал Главред, беспроигрышная серия харьковчан в Лиге Европы тянется еще с прошлого сезона и составляет 4 матча. Последнее домашнее еврокубковое поражение датировано мартовским поединком с «Олимпиакосом» в 1/8 Лиги Европы.

Вполне удачно для «Металлиста» складываются и поединки с австрийскими командами. В шести поединках подопечные Мирона Маркевича одержали четыре победы, один матч свели вничью, и один поединок проиграли.

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