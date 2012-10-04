В США задержаны украинцы – МИД проверяет информацию

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В Министерстве иностранных дел проверяют информацию о задержании в США граждан Украины в связи со «шпионским скандалом» о незаконном экспорте высокотехнологичных микроэлектронных устройств из США в Россию.

Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы проверяем эту информацию", – сообщил дипломат.

Как ранее писал Главред, 3 октября власти США предъявили обвинение 11 лицам. Восемь человек находятся в США и, по решению суда Хьюстона, были взяты под стражу.

Обвинения были также предъявлены находящимся в Москве трем гражданам.

Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что из восьми задержанных правоохранительными органами США лиц четверо являются гражданами РФ, остальные – Азербайджана, Украины и Казахстана.

фото: стоп-кадр видео click2houston

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