В США задержаны украинцы – МИД проверяет информацию

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В Министерстве иностранных дел проверяют информацию о задержании в США граждан Украины в связи со «шпионским скандалом» о незаконном экспорте высокотехнологичных микроэлектронных устройств из США в Россию.
Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы проверяем эту информацию", – сообщил дипломат.
Как ранее писал Главред, 3 октября власти США предъявили обвинение 11 лицам. Восемь человек находятся в США и, по решению суда Хьюстона, были взяты под стражу.
Обвинения были также предъявлены находящимся в Москве трем гражданам.
Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что из восьми задержанных правоохранительными органами США лиц четверо являются гражданами РФ, остальные – Азербайджана, Украины и Казахстана.
фото: стоп-кадр видео click2houston
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