Регионал: чем вас смущает рука Чечетова?

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Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов в эксклюзивном интервью «Главреду» отметил, что его не смущает знаменитый жест народного депутата Михаила Чечетова, которым он руководит голосованием в парламенте. По мнению Ефремова, его коллега добросовестно выполняет функции, порученные ему фракцией.



«Чем вас смущает взмах руки?» - спросил Ефремов.

«Я работаю в зале, меня очень часто вызывают журналисты дать тот или иной комментарий в кулуарах. Я выхожу, а когда возвращаюсь в зал, идет голосование. Чтобы разобраться, по какому вопросу идет голосование, мне необходимо какое-то время, а на всю процедуру дается каких-то 10 секунд» - заявил лидер парламентской фракции Партии регионов, добавив, что не знает иного варианта руководства фракцией в 200 человек и большинством в 260.



Также Ефремов отметил, что есть координатор, который дает сигнал, как фракция в данном случае определилась по голосованию. Получается, что голосование по взмаху руки Михаила Чечетова – это вполне нормальная процедура.

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«Это же не мнение Чечетова, это результат кропотливой работы большого количества экспертов, которые дают оценку тому или иному законодательному акту» - объяснил регионал.



Ранее "Главред" писал, что журналисты в Верховной Раде не раз замечали, что по отмашке Михаила Чечетова парламентское большинство голосовало за тот или иной законопроект.

Полный текст интервью Александра Ефремова "Главреду" читайте ЗДЕСЬ.



фото: Пресс-служба Партии регионов



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