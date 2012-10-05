В Белой Церкви неизвестные жестоко избили кандидата в депутаты от Кличко

{1-}На Киевщине в г. Белая Церковь неизвестные жестоко избили кандидата в народные депутаты от партии "УДАР" Романа Григоришина, он находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе партии "УДАР" 4 октября вечером, двое неизвестных коренастого телосложения напали на кандидата в нардепы, когда последний возвращался домой.

"Доверенное лицо кандидата Елену Пономаренко, которая была с ним, схватили и угрожали, требуя, чтобы Григоришин снял свою кандидатуру на округе. В это время самого кандидата ударили в лицо, повалили на землю и начали избивать ногами.

Григоришин потерял сознание. Нападающие, по словам Пономаренко, убежали", - говориться в сообщении службы партии.

Кандидат в нардепы находится в больнице, а его доверенное лицо дает показания правоохранителям.

Ране Главред сообщал, что в Тепрнопольской области неизвестные до крови избили кандидата в депутаты от "Нашей Украины".

Фото ТСН

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