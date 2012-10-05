Россия не хочет платить Украине налоги за Черноморский флот

{1-}Украина и Россия продолжают переговоры по налогам на товары, которые ввозятся в Украину для Черноморского флота.

Об этом сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко на заседании пресс-клуба в МИДе, - передает УНИАН.

"Российская сторона считает, что на некоторые виды этих товаров налоги не должны платиться, мы исходим из противоположной точки зрения", - сказал он.

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По словам Ельченко, этот вопрос является предметом переговоров. "Это вопрос диалога, и решение будет найдено", - убежден он.

Напомним, 16 февраля текущего года заместитель главы Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что 13 февраля во время шестого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии с участием глав МИДа двух стран говорилось о "необходимости прекращения взимания украинской властью налогов на грузы, поступающие исключительно для поддержания жизнедеятельности Черноморского флота РФ, который дислоцируется на территории Украины, поскольку для этого нет не только никаких правовых оснований, но и делается это с нарушением законодательства Украины".

По ее словам, за последние три года таким образом было взыскано сборов на 1 млрд рублей (более 30 млн долл). В МИД России считают, что "такую практику надо прекращать", - подчеркнула она.

Ранее «Главред» сообщал, что Украина намерена обложить дополнительными налогами базу Черноморского флота в Севастополе, для этого она буде проверять ввозимые для нужд флота товары, вплоть до портянок. Однако позже российская сторона опровергла это заявление Украины.

фото: sevnews.info

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