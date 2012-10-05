Главу миссии ПАСЕ по выборам в Украине могут снять с должности из-за революции

{1-}

Главу наблюдательной миссии ПАСЕ в Украине могут снять с должности из-за его интервью, в котором он сказал о возможности революции в Украине, пишет Коммерсантъ-Украина.

С заявлением о необходимости отставки главы миссии наблюдателей ПАСЕ за выборами в Украине Андреаса Гросса (Швейцария) в четверг выступил его коллега Роджер Гейл (Великобритания).

Он обвинил Гросса в предвзятости и недопустимом поведении.

"Руководитель миссии в Украине сформировал свое мнение заранее, еще до того как в стране прошли выборы. Фактически он призвал украинцев к новой революции. Я надеюсь, что бюро отреагирует на это и заменит главу делегации",— потребовал британский депутат, выступая на слушаниях о правилах поведения членов ПАСЕ.

Резкое заявление Роджера Гейла связано с интервью Андреаса Гросса, опубликованным на минувшей неделе в журнале "Украинский тиждень".

В нем глава миссии ПАСЕ заявил, что ситуация с демократией в Украине по ряду показателей хуже, чем в России, выразил "пессимизм по поводу того, что происходит в Украине", и допустил, что украинцы снова проведут революцию "лет через 25".

В начале недели швейцарский парламентарий в беседах с коллегами оправдывался тем, что журналисты допустили ошибку при переводе на украинский язык его интервью, согласованного в английской версии.

Однако в среду в коридорах ПАСЕ и около всех входов в залы заседаний оказались разложены стопки англоязычной версии "Украинского тижня", где опубликована аутентичная версия интервью.

Как выяснилось, в ней присутствует большинство моментов, так возмутивших европейских парламентариев.

Вопрос о привлечении Андреаса Гросса к ответственности будет вынесен на заседание бюро ПАСЕ, которое состоится в пятницу в первой половине дня.

Источники полагают, что до отставки дело не дойдет. "Не думаю, что бюро отменит свое решение о назначении Гросса".

Один из членов бюро ПАСЕ на условиях анонимности сказал:"Но ему четко пояснят: если хочешь в будущем давать интервью с такими оценочными суждениями, то сначала подай в отставку с поста главы миссии".

Сам Андреас Гросс заявил, что уходить с поста не собирается.

"Совершенно нет! Зачем мне это делать? К тому же один из украинских коллег только что заверил меня, что украинская делегация не разделяет мнение господина Гейла (о необходимости отставки)", - сказал он.

фото: kommersant.ua

Новости по теме:

Наблюдатели из СНГ довольны выборами в Украине: нарушений не замечено



В ПАСЕ считают, что Украину не стоит сравнивать с Беларусью

Наблюдатель CIS-EMO: Работа членов избиркома - адская