Мать Киреева рассказала о личной жизни сына: у него самые прекрасные манеры

{1-}11 октября исполняется год, как был вынесен приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по «газовому» делу. Судья Родион Киреев вынес роковой для Тимошенко приговор – 7 лет тюрьмы.

В эксклюзивном комментарии «Сегодня» мать Киреева, Людмила Алексеевна, рассказала, как переживала о сыне во время судов над Тимошенко и чем ему помогает сейчас.

По рассказу Киреевой, сын стал судьей по наследству. «У нас дед – известный московский юрист, сын всю жизнь хотел быть юристом, и никогда не могло быть и речи, чтобы у него могла быть другая специальность. Я привила ему самые прекрасные манеры, которые могла. Он работал в Апелляционном хозсуде, в Высшем хозяйственном суде на улице Московской, а не там, где писала некоторая пресса и о чем мне больно было читать (в СМИ появлялись материалы, что Киреев работал лишь в провинциальных судах. — ред.)».

«Мы – семья старых традиций, я член-корреспондент киевского русского дворянского собрания, – сказала Людмила Киреева. – Говорю это к тому, что если и происходит что-то негативное, то стараемся не поддаваться эмоциям и оставаться на высоте. Эти качества проявил мой сын во время процесса» - считает она.

По словам матери, дела ее сын не выбирает – этим занимается компьютер. «Так было и с делом Тимошенко. Хорошо ли это было для его карьеры? Не могу сказать, но тогда, когда все это обсуждалось по телевидению, я была в растерянном состоянии, не знала, как себя вести. Сын на поведение Тимошенко в суде не реагировал, но весь наш дом, все соседи возмущались тем, как она себя ведет. Советовали ей, мол, апеллируй чем-то, если тебе говорят, что ты по такой цене покупала газ, то доказывай свое. А она только и говорила: «Це політичне».

По словам Людмилы Алексеевны, сыну она ничего не советовала, мол, он профессионал и сам справится. «Возмущало, что Тимошенко писала фамилию сына с маленькой буквы в «Твиттере»! Лично я ее не знаю, но она могла бы поступить и по-другому... Я храню все вырезки из газет и ссылки о процессе. Кстати, обо мне некоторые газеты писали, что я, мол, никогда не заботилась о семье, но я очень бы хотела увидеть этих людей, которые такое утверждали».

По ее словам, сын живет отдельно от нее, со своей семьей: «У него есть 12-летний сын, он ходит в 6-й класс. Он у нас победитель соревнований по тхэквондо, увлекается компьютерами, супруга Киреева – экономист. И хоть и живем недалеко друг от друга, вижусь с сыном раз в две недели. Поддерживаю его в профессиональном плане, я ведь бывший налоговый инспектор. Покупаю ему огромное количество юридической литературы. Он очень много работает над собой, часто засиживается до ночи» - сказала она.

Сам Родион Киреев, который сейчас ездит на работу без охраны, продолжает работать в Печерском суде. 4 октября, он вынес приговор по нашумевшему делу о яичнице на Вечном огне в столице. Обвиняемую Анну Синькову он приговорил к трем годам тюрьмы, но с отсрочкой приговора на два года. В целом же за год Киреев судил и мелких воров за кражу туфель, велосипедов и косметики, наказывал чиновников-взяточников.

Новости по теме:

Юлии Тимошенко дали семь лет, все подробности приговора (ВИДЕО)

Власенко обозвал судью Киреева «дауном»

После Тимошенко судья Киреев занимается мелкими ворами и проститутками

Киреева оставили в Киеве: новые подробности (ВИДЕО)

Киреева охраняет батальон «Грифона»

После Тимошенко Киреев взялся за несколько громких дел

Прокуратура обжалует "слишком мягкий" приговор за яичницу на Вечном огне

