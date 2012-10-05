В Венесуэле завершилась трехмесячная избирательная кампания

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В Венесуэле, 4 октября, завершилась трехмесячная избирательная кампания, предшествовавшая очередным президентским выборам, которые намечены на 7 октября. Действующий президент Уго Чавес, находящийся у власти с 1999 года, выступил перед участниками многотысячного митинга в столице, призвав своих сторонников нанести на выборах "сокрушительный удар буржуазии".

Несмотря на то, что для участия в выборах зарегистрированы шесть человек, основная борьба будет вестись между Уго Чавесом и кандидатом от оппозиционного Блока демократического единства Энрике Каприлесом, сообщает ИТАР-ТАСС.

Если сконцентрировать суть предстоящих выборов в одной фразе, то она сводится к тому, что Венесуэле предстоит выбрать между социализмом, который Чавес строит уже 14-й год подряд, и капитализмом, который символизирует его основной противник Каприлес.

Формальное право на выдвижение кандидатов имеют все 56 политических партий, зарегистрированных в Национальном избирательном совете, однако все они имеют возможность выдвигать общего кандидата и таким образом формировать коалиции.

Хотя Чавес является кандидатом от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, еще 10 партий назвали его своим кандидатом, включая коммунистов и революционное движение "Тупамарос". В свою очередь, Каприлес стал кандидатом от 22 политических партий, объединенных в Блок демократического единства.

В ходе предвыборной кампании Чавес неустанно повторял, что его курс развития экономики единственно верный, поскольку именно социалистические реформы привели к значительному сокращению бедности и нищеты, а в перспективе и вовсе покончат с этим тяжким наследием капиталистического прошлого.

В свою очередь, Каприлес делал упор на то, что только частная инициатива способна вывести Венесуэлу на широкую магистраль прогресса, а экономическая модель Чавеса - это тупиковый путь развития, что уже многократно доказано мировой историей.

Фото: intelligencequarterly.com

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