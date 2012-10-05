В Тунисе хотят казнить 87 человек,протестующих против "Невинности мусульман"

{1-}Власти Туниса намерены добиваться смертной казни для 87 подозреваемых в попытке штурма посольства США во время протестов против фильма "Невинность мусульман".

Как сообщили адвокаты подозреваемых Ануар Улед Али и Мондер Шарни агентству AP, 87 человек, задержанных тунисскими властями за участие в беспорядках, в настоящее время ожидают суда по целому ряду обвинений, в том числе в нападении на сотрудников органов государственной безопасности. По словам адвокатов, прокуратура будет добиваться для всех обвиняемых высшей меры наказания, сообщает РИА Новости.

Сотни разгневанных содержанием антиисламского фильма тунисцев 14 сентября предприняли попытку штурма посольства США в Тунисе. По сообщениям СМИ, в здании были разбиты стекла, толпа подожгла растущие у посольства деревья и вместо американского флага водрузила черное знамя.

Для прекращения беспорядков полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли четыре человека, еще 49 получили ранения.

Кроме того, по данным местных СМИ, в тот же день была обстреляна американская школа в Тунисе. В учебном заведении возник пожар. Пострадавших в результате инцидента нет, так как в школе не было учеников.

После появления в интернете в сентябре трейлера созданного в США фильма "Невинность мусульман", в котором исламский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде, в ряде мусульманских стран вспыхнули массовые акции протеста.

Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления были также отмечены в Судане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш. В городе Бенгази на востоке Ливии радикально настроенные участники протестов штурмовали консульство США, при этом погибли четыре американца, в том числе посол.

В ряде стран уже запретили показ, распространение и тиражирование скандального фильма.

Фото: vesti.ru

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