Адвокаты обвиняемых по делу Оксаны Макар затягивают дело - прокуратура

{1-} Адвокаты обвиняемых в зверском убийстве Оксаны Макар умышленно затягивают рассмотрение дела.

Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, передает gazeta.ua.

Такое заявление появилось после ходатайства защиты о проведении комплексной судебно-медицинской пожарно-технической экспертизы.

Сторона обвинения выступила категорически против назначения этих исследований.

Прокурор Ярослав Кривовяз уверен, что доказательств, полученных судом на сегодняшний день, вполне достаточно.

«Назначение данной экспертизы не повлияет на принятие решения. Поэтому государственное обвинение просило в судебном заседании отклонить данное ходатайство», - отметил прокурор.

«По нашему мнению, подобное ходатайство защиты направлено на затягивание дела. Именно поэтому мы ориентировали суд на отклонение», - заверил Кривовяз.

Следующее судебное заседание назначено на 11 октября.

Напомним, во время предыдущего заседания адвокаты подсудимых попросили приобщить к материалам дела характеристики обвиняемых .

Так, к делу была добавлена характеристика Максима Присяжнюка, которую выдали по месту жительства, то есть в исполкоме Еланца. В характеристике говорится, что Присяжнюк честный, добропорядочный и законопослушный человек. Не злоупотребляет алкоголем, однако слабый характером, от чего легко попадает под чужое влияние.

Адвокат Евгения Краснощека попросила приобщить к делу характеристику своего подзащитного из СИЗО, согласно которой он, находясь в следственном изоляторе, не нарушал порядок и в конфликтных ситуациях замечен не был.

Больше всех документов для приобщению к делу подал защитник Артема Погосяна: характеристика с места работы, справка о том, что у Погосяна больное сердце, справка о состоянии здоровья матери и бабушки подсудимого, документ, который подтверждает, что Погосян пытался покончить жизнь самоубийством.

Перечисленные документы были приобщены к делу, однако довольно скептически к ним отнеслись гособвинение и потерпевшая сторона.

фото: podrobnosti.mk.ua

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