Дебаты между Обамой и Ромни посмотрели почти 70 миллионов американцев

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Предвыборные дебаты между президентом США Бараком Обамой и его главным соперником, кандидатом от Республиканской партии Миттом Ромни, собрали рекордную аудиторию за последние 20 лет, сообщили в пятницу в рейтинговом агентстве Nielsen Media Research.

По данным агентства, прямую трансляцию дебатов в среду в США посмотрели 67,2 млн человек. Это на 28% больше, чем аудитория дебатов между Обамой и республиканцем Джоном Маккейном на президентских выборах 2008 года.

Предвыборные дебаты 2012 года почти достигли по популярности дебаты 1992 года между демократом Биллом Клинтоном, республиканцем Джорджем Бушем-старшим и независимым кандидатом Россом Перо: тогда трансляцию посмотрели 69,9 млн американцев.

Тем не менее, рейтинг дебатов Обамы и Ромни все еще далек от абсолютного рекорда, установленного в 1980 году, когда 80,6 млн американцев включили телевизоры, чтобы смотреть в прямом эфире трансляцию дебатов между президентом-демократом Джимми Картером и его соперником от партии республиканцев – Рональдом Рейганом.

Напомним, проведенные в Денвере предвыборные дебаты кандидатов в президенты США демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни завершились победой последнего из них.

Ромни показал себя с более выгодной стороны, и этот раунд остался за ним. Такой вариант выбрали 67% респондентов, тогда как в победе Обамы были уверены только 25%

Однако, оба кандидата сошлись во мнении: их цель, чтобы Америка стала независимой от иностранных поставщиков нефти и сбалансировала бюджет. Однако Ромни делает ставку на традиционные энергоносители (нефть, уголь), а Обама - на альтернативную энергетику.

Фото: EPA / UPG

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