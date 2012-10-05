Каждый десятый украинец считает себя гражданином СССР

{1-} Каждый десятый украинец считает себя советским человеком, гражданином бывшего СССР.

Таковы результаты опроса граждан Украины о состоянии межнациональных отношений в стране, проведенного компанией Research & Branding Group, передает «Интерфакс-Украина».

По результатам исследования, каждый второй житель Украины – независимо от своей национальной принадлежности – прежде всего считает себя украинцем, гражданином Украины (49%), каждый четвертый – идентифицирует себя прежде всего со своим населенным пунктом (27%).

При этом каждый десятый считает себя советским человеком, гражданином бывшего СССР (9%), а каждый двадцатый житель страны прежде всего считает себя жителем своего региона, области (5%) или представителем своей национальности (5%).

Кроме того, большая часть украинцев назвали межнациональные отношения в стране хорошими и толерантными (44%). Треть респондентов считают межнациональные отношения в Украине насколько хорошими, настолько и плохими (30%). В целом напряженными и конфликтными межнациональные отношения в Украине считают 14% опрошенных.

При этом большинство жителей Украины считают не возможными на сегодняшний день серьезные конфликты на национальной почве в нашей стране (60%), тогда как противоположной точки зрения придерживается 28% опрошенных.

Политика украинского государства в сфере межнациональных отношений граждане оценивают нейтрально (48%). В целом позитивные оценки государственной политики в сфере межнациональных отношений в два раза превышают в целом негативные (25% против 13%).

Сбор информации проводился в период с 14 по 25 сентября 2012 года методом личного интервью в 24-х областях Украины, АР Крым, городах Киев и Севастополь.

Фото: ТСН

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