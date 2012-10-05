Послание Кузьмина в США сыграет в пользу Тимошенко - эксперт

{1-}Эксперты считают, что письмо первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, адресованного конгрессу США, сыграет в пользу защиты Юлии Тимошенко.

Напомним, 4 октября, в СМИ была опубликована копия открытого письма. В послании Кузьмин сообщает о причастности лидера оппозиции Юлии Тимошенко к убийству четырех человек. Спешить с реакцией на послание из Украины в США не стали.

Не собирается обращаться в Сенат США с заявлением в ответ на письмо Кузьмина и защитник Юлии Тимошенко - Сергей Власенко, пишет Коммерсантъ-Украина.

"Зачем комментировать шизофрению? Завтра Кузьмин заявит, что Тимошенко распяла Христа, а Инна Богословская будет у него свидетелем", - пошутил он.

"Это набор слов, который не имеет никакого отношения к юриспруденции, человек не понимает базовых принципов невиновности – до решения суда никто не имеет права говорить такие вещи", – сказал Власенко.

"Обращение Кузьмина к сенату говорит о том, что в Генеральной прокуратуре всерьез восприняли резолюцию по Украине", - подчеркнула директор Института мировой политики Алена Гетьманчук.

По ее словам, теоретически автор письма может встретиться с отдельными сенаторами, но надо понимать, что такого рода обращение будет воспринято сенатом как признание того, что газовое дело Юлии Тимошенко — политическое, - уверена эксперт.

При подобных обращениях украинским чиновникам стоит учитывать золотое правило американской политики, которое гласит, что любые внутренние споры не выносятся за океан – отметила Гетьманчук.

фото: УНИАН

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