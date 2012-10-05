В РПЦ предложили запретить "утечку мозгов" заграницу

5 октября 2012, 10:29

Священник Александр Шумский, клирик храма Святителя Николая в Хамовниках, заявил, что у визита в Россию основателя Facebook Марка Цукерберга есть скрытые цели, связанные с заказами спецорганов США.

Комментируя визит в Россию Цукерберга, священник предложил опустить "железный занавес" для российских ученых в связи с "утечкой мозгов" за рубеж, сообщает "Русская служба новостей".

"Для меня очевидно, что Цукерберг приехал сюда, чтобы покупать наши мозги, увозить их отсюда. У меня есть скорбь по поводу того, что приезжают странные люди, имеющие отношение к Центральному разведывательному управлению США. Человек, который имеет отношение к информации такого уровня, всегда связан с разведкой - к гадалке не ходи. Это 100%", - заявил он.

Он также возмутился встречей Цукерберга с ректором МГУ Виктором Садовничим, назвав ее неподобающей.

"Как же горько было смотреть на встречу Марка Цукерберга с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим в библиотеке университета. Цукерберг, конечно, красовался в нижнем белье, а Садовничий всячески изображал радость на своем академическом лице. Но вдруг произошло то, что никем и не ожидалось. Цукерберг достал черную фуфайку с капюшоном и с надписью "фэйсбук". А Садовничий натужно улыбаясь, надел эту фуфайку на себя. Это выглядело предельно глупо и унизительно. Какой-то молокосос-миллиардер заставляет маститого русского ученого, вице-президента РАН, уважаемого почтенного человека, надеть на себя черный балахон с нерусской надписью", - написал священник.

"Цель его визита воровская. Оказывается, Марк Цукерберг приехал за нашими светлыми головами. Ему нужны хорошие программисты и другие специалисты по информатике. Естественно, что речь идет, прежде всего, о молодых людях", - говорит Александр Шумский.

"Формально Цукерберг не вор, он все делает по закону, иначе он не был бы Цукербергом, - язвил представитель РПЦ и цитировал вождя мирового пролетариата. - Но как говаривал Ленин: "Формально правильно, а по существу издевательство". Я считаю, в принципе воровским закон, согласно которому к нам может в любой момент приехать некий Цукерберг и купить все, что ему захочется. В советское время такое было невозможно, поэтому мы создали великую науку, первыми полетели в космос, создали лучшее в мире оружие".

Чтобы пресечь попытки Цукерберга переманить за рубеж российских специалистов, Шумский и предложил ввести запреты на выезд, как это когда-то было в СССР.

Шумский заявил, что вовсе не имел в виду запрет на выезд ученым: "Необходимы какие-то меры запретительного характера. Они могут быть разными, не обязательно визовый режим. На Западе очень жестко все поставлено. Это для нас у них политика открытых дверей и равных возможностей. На Западе ничего подобного в помине нет, там очень жесткий контроль за тем, кто и как уезжает. Они незаметно контролируют этот процесс - выезд из своей страны людей, которые представляют национальный интерес. А нам предлагают, давайте, в одни ворота будем играть. Вы нам все, а мы вам - ничего. Какие-то меры ограничительного характера нужны. Но я слово виза никогда не говорил".

Напомним, 28-летний Цукерберг, занимающий 36 место в списке самых богатых людей мира Forbes, является основателем и гендиректором Facebook — крупнейшей социальной сети в мире, которая насчитывает более 900 млн пользователей.

Facebook в настоящий момент переживает не лучший момент, поскольку цена на ее акции к текущему моменту снизилась почти вдвое с момента IPO в мае 2012 года.

В первый день после выхода на рынок акции Facebook продавались по цене 38 долларов. С тех пор они потеряли 49% стоимости.

Фото: government.ru 

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